Higuaín habló de su retorno a la Selección y de las críticas que recibe

El delantero de Juventus, Gonzalo Higuaín, aseguró que siempre se esforzó para recuperar su puesto en la Selección. Además, dijo que no escucha las críticas ni los elogios.



"La no convocatoria en la Selección nunca me condicionó para no señalar en mi equipo. Al contrario, siempre me esforcé para poder recuperar mi puesto. Yo no escucho nunca las críticas ni las felicitaciones, hago siempre mi trabajo de la mejor manera posible", manifestó Higuaín en diálogo con el diario La Gazzetta dello Sport.



Por otro lado, el delantero aseguró que a pesar de no haber sido convocado aún por Jorge Sampaoli para integrar la Selección argentina, aseguró que "yo nunca me olvidé de cómo se marcan los goles".



Higuaín será parte del plantel para los próximos dos amistosos de la Selección ante Italia y España. Además, tiene altas chances de integrar el plantel que viaje a Rusia para disputar el Mundial.