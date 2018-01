Lo tiene de hijo: la burla del goleador de Independiente a Racing

Mientras esperan el duelo de este lunes ante Estudiantes en el Libertadores de América, los jugadores de Independiente se divierten en las redes sociales y el goleador de Independiente, Leandro Fernández, tuvo unas palabras para el clásico rival.



Ante las burlas de algunos de sus compañeros por su peinado, el delantero de 26 años dijo entre risas: "No, no me aliso yo. A Racing nomás le hago alisado".



Cabe destacar que Fernández viene de hacerle dos goles a Racing en el último clásico de verano (2-2 en Mar del Plata, ganó Independiente por penales) y que también convirtió el gol del triunfo de su equipo en el encuentro disputado en el Cilindro en noviembre del año pasado.