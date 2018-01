Gallardo no se pudo contener y explotó de bronca por el pésimo estado del Monumental

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, explotó de bronca por el mal estado del campo de juego del Monumental. El enojo es tan grande, que no descartó que su equipo modifique su forma de juego ante el impedimento de hacer circular la pelota al ras del suelo.



"Me preocupa porque está peor que el de Huracán", manifestó Gallardo tras la derrota frente al equipo de Parque Patricios. "Veremos cómo se va recuperando porque nosotros intentamos jugar a algo que, si no tenemos el beneficio de tener un buen campo, vamos a tratar de tener que cambiar. Algunos equipos no necesariamente necesitan jugar con la pelota como sí intentamos nosotros", agregó.



Este semestre River deberá afrontar el final de la Superliga y la fase de grupos de la Libertadores. El parquero del Monumental se encuentra trabajando a contrarreloj para llegar al primer encuentro como local el próximo sábado ante Olimpo.