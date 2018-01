Juez levantó feria para ordenar un allanamiento a Madres de Plaza de Mayo

Unas 50 personas con Hebe de Bonafini a la cabeza impidieron este lunes por la mañana cumplir con una orden de allanamiento que llegó a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, ubicada en Hipólito Yrigoyen 1578, para realizar un inventario.



"Vinimos anoche cuando nos enteremos por Internet, porque no nos avisaron nada, por eso es ilegal. Primero, levantaron la feria para venir acá, y dijimos si es ilegal no pueden entrar. Nos pusimos todas las madres, los de prensa, los abogados, los que filman en la puerta y discutimos un rato (con los funcionarios judiciales). Ellos vienen a ver qué es lo de la Fundación y esto es de la Asociación. Nos pidieron entrar para labrar un acta, lo hicieron y dejaron en constancia que no los dejamos entrar. Estamos a la expectativa a ver si vuelven con la fuerza policial", describió Bonafini ern diálogo con el canal C5N.



"Quieren hacer un inventario para justificar que acá hay cosas de la Fundación para llevárselas. Hay 10 vitrinas de regalos del mundo, hay cuadros, todo es memoria y es de la Asociación. Tienen que venir como corresponde, tenemos que estar avisadas. Ellos quieren venir cuando quieren", indicó la titular de la entidad.



La orden la firmó el juez de feria Javier Consentino. Según el documento judicial, de advertirse "algún tipo de riesgo en la conservación de los bienes inventariados" los funcionarios judiciales están facultados para "proceder a la inmediata clausura del inmueble y/o de los sectores donde se encuentren depositados" y "requerir el auxilio de la fuerza pública". Para las Madres, es "un nuevo capítulo del plan de persecución a las Madres. Habilitaron la feria judicial de manera ilegal y sin fundamento, con intervención del Ejecutivo y sin notificar a las Madres. Esto viola manifiestamente las garantías constitucionales".



Según dijo la dirigente de derechos humanos, participaron del operativo una abogada, un juez, un síndico y un escribano. "Defendemos lo que tenemos, no voy a entregar 40 años de historia para que la tiren a la basura. Como hacen con la Plaza de Mayo, que la destruyeron, ya no es más la Plaza de Mayo", señaló.



Bonafini denunció que "vienen a buscar el archivo, los cuadros y no para quedárselos, sino para destruirlos" y remarcó que "ya destruyeron el Museo del Bicentenario, tiraron todo, solo les interesa destruir la historia".



"Nos quedaremos como lo hicimos otras veces, porque hace mucho ya entraron sin permiso. Mientras sea necesarios nos vamos a quedar", alertó.









La oficina de prensa de Madres difundió por las redes sociales parte de la orden de allanamiento. "A dos días del fin de la feria la connivencia del Ejecutivo y el Partido Judicial se evidencia una vez más. Para realizar un trámite nombran nuevo síndico y escribano sin notificar a las Madres lo que representa una violación de las garantías constitucionales. #ConLasMadresNo", aseguraron.