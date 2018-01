El 42% de los empresarios argentinos espera un 2018 "estable" para los negocios

Al menos en el arranque, este año no despierta aún demasiadas expectativas positivas en los empresarios argentinos. Es que según los datos de la Guía Salarial 2018 que publica Grupo Adecco, el 42% espera una situación "estable" de sus negocios y solo el 27% anticipa un escenario positivo. En tanto, que el 18% empresarios habla de incertidumbre y un 13% marca un contexto pesimista. Las respuestas, sin embargo, no distan de las del año pasado.



En cuanto a las estrategias de remuneración, el 87% de las empresas encuestadas informó que otorgó en 2017 incrementos salariales a sus empleados fuera de convenio colectivo. Además, el promedio de ajuste salarial otorgado fue entre el 26% y el 30% anual.



A la hora de decidir otorgar un aumento de sueldo para los empleados, las empresas utilizaron más frecuentemente criterios como el desempeño o mérito, el encuadramiento con el mercado (general y/o específico), el aumento del costo de vida, la equidad interna y otros, como los ajustes por convenio sindical en pos de evitar o mitigar el solapamiento.







Los resultados también arrojaron que el porcentaje promedio de rotación del personal se calcula en 7,4% para el mercado general. Los puestos más vulnerables son los de ingenieros, técnicos, puestos del área comercial y especialistas en sistemas.



En cuanto a los beneficios que las empresas otorgan a sus empleados, el 81% ofrece descuentos en comercios; mientras que 71% otorga acceso gratuito a posgrados y cursos, la mayoría de ellas específicamente a mandos medios y jerárquicos, para desarrollarse profesionalmente. El 86% otorga planes de retiro, préstamos de emergencia, cobertura de gastos por cargas familiares, reconocimientos por hijo, casamiento, graduación o antigüedad. En el 90% de las compañías los mandos jerárquicos tienen la posibilidad de participar en el paquete accionario.



Dentro de los beneficios, el informe de Adecco señala que el 66% de los empleados trabaja con horarios flexibles, días de cumpleaños, días compensatorios, días por paternidad y extensión de licencias.



• ¿Qué piensan las compañías argentinas sobre el mercado laboral?



A la hora de buscar candidatos, los requisitos de mayor importancia para las empresas son: en un 49% contar con experiencia laboral, luego poseer un título universitario o terciario (24%), vivir cerca de la empresa (17%), manejar herramientas informáticas (6%) y conocimiento de idiomas (4%).



Al consultarles si creen que la contratación de empleo aumentó o disminuyó en relación al 2016, se obtuvieron resultados similares: el 32% afirma que disminuyó, mientras otro 30% cree que aumentó, y el 38% restante opina que se mantuvo estable.



El 38% considera que no se está reactivando el sector del empleo como algunos indicadores lo señalan y, mientras que el 35% cree que sí, un 27% prefirió no responder la consigna.



Además, se les preguntó cuál creían que era el motivo por el cual a los jóvenes les cuesta tanto insertarse en el mercado laboral y 5 de cada 10 cree que es por la falta de compromiso (52%); el 14%, porque no reciben una capacitación adecuada; el 17%, por falta de experiencia y otro 17% considera que a los jóvenes no les cuesta insertarse en el mercado laboral.



El 26% de las empresas consultadas sostuvo que el sector que más incrementó su demanda de personal, en los últimos meses, fue el de Manufactura y Procesos (excepto tecnología), seguido por el de Servicios 15% y, en igual porcentaje, el de Comercio mayorista, y minorista, 15%.



Luego, 11% Petróleo, Minería y Construcción; 10% el de IT y Telecomunicaciones; 7% Transportes; 6% Agricultura y Pesca; 6% Administración Pública y Educación; y 4% Finanzas, Seguros y Bienes Raíces.



Por último, más de la mitad de los consultados (53%) aseguraron que las universidades proveen los profesionales que, en líneas generales, el mercado requiere. Sin embargo, a 7 de cada 10 empresas argentinas les cuesta conseguir el personal adecuado.



• Descanso y productividad



El 33% de los encuestados eligieron el deporte como la actividad para despejar la mente del trabajo, mientras que un 20% prefiere charlar con colegas o amigos y otro 20% escuchar música. Otro 12% se despeja con un libro, un 9% prefiere una infusión para relajarse y un 6% afirma que dormir siesta es la mejor opción. Frente a esto, un 20% de los encuestados no buscaría trabajo en empresas que no ofrezcan algún espacio para distenderse, mientras que un 80% no toma en cuenta esto al momento de encontrar una empresa para trabajar.



"Más del 80% de los argentinos afirma que contar con un espacio de esparcimiento dentro del espacio de trabajo contribuiría a mejorar su rendimiento laboral. Pese a ello, el 70% de las empresas no lo tiene, mientras que el 72% de los consultados afirma que le encantaría contar con un lugar de esparcimiento. Para un 17% le resulta indistinto, otro 11% no lo encuentra necesario", afirma el paper.



Y agrega: "Además, al 70% de los encuestados les gustaría que su empresa desarrolle actividades en equipo dentro del horario laboral, como torneos deportivos o actividades artísticas, entre otras. Con respecto a la actividad física, un 85% cuenta que le gustaría poder tener un gimnasio dentro del trabajo o bien, un beneficio para poder asistir a uno cercano".



Por otro lado, el 30% afirma que no utiliza redes sociales durante el horario laboral ya que les provoca pérdida de atención. Asimismo, el 24% las utiliza porque las necesita para trabajar, el 21% para distraerse y el 23% afirma que en su trabajo está prohibido utilizarlas.