Descartan despidos en Aerolíneas Argentinas

El presidente de Aerolíneas Argentinas, Mario Dell'Acqua, dijo que la empresa está comprometida a operar en 2019 sin necesidad de subsidios, que este año ascienden a u$s 90 millones, y aseguró que no hay un plan de reducción de personal.



"Tenemos todo el compromiso y el esfuerzo puesto en que ya el año que viene no necesitemos aportes de nuestros dueños, o sea, de todo ustedes para seguir operando y creciendo", dijo Dell'Acqua en diálogo con La Red.



Señaló que "venimos consistentemente reduciendo el déficit de Aerolíneas Argentinas. Teníamos un promedio de US$ 670 millones en la gestión anterior, en 2016 fue 340 millones, en 2017 fueron 170 millones y este año hemos pedido a los argentinos US$ 90 millones para seguir creciendo y operando".



"Lo estamos logrando gracias a que la gente compra nuestros pasajes; hemos aumentado muchísimo nuestros pasajes transportados y hemos bajado nuestros costos, buscando todas las oportunidades de bajar los costos sin hacer ajuste. Lo hacemos con todos nuestros empleados a bordo, lo hacemos trayendo mejores aviones y negociando con los proveedores", detalló.



Dell'Acqua aseguró además que "no hay decisión de Aerolíneas Argentinas de prescindir de personal".



Por otra parte, se refirió a la renovación de aviones y dijo que "nuestro mercado está creciendo en forma sostenida. En dos años hemos aumentado un 28% los pasajeros que transportamos en Argentina".



"El Embraer es un buen avión, pero nos resulta chico para la demanda insatisfecha que todavía tiene el mercado aerocomercial. Por eso, estamos cambiando estos aviones por aviones más grandes de 150 a 170 pasajeros, que nos permite ofrecer un asiento más barato", detalló.



Asimismo, indicó que hay "un plan de repensar, de cambiar la flota intercontinental y queremos tener aviones de última generación. Ayer llegó el tercer avión Boeing 737-800 Max y ya tenemos tres: somos la primera empresa que tiene volando esos aviones que son los más modernos".



Acerca de las aerolíneas low cost, consideró que "el mercado nuestro está muy debajo de lo que debería, volamos la mitad por habitante que los brasileros, un tercio que los chilenos; acá hay lugar para todos los que quieran traer aviones y matricularlos en Argentina, tomar empleados argentinos y que se ajusten a las reglas de la aviación. Hay lugar para todos".



Sobre las declaraciones formuladas este fin de semana por el secretario general del gremio de pilotos, Pablo Biró, acerca del riesgo de las empresas low cost, dijo que son "desafortunadas las expresiones, nosotros trabajamos para que no haya ninguna catástrofe. En Aerolíneas tenemos los mejores estándares de seguridad del mundo", concluyó.