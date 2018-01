Milan acordó la venta de Gómez a un rival directo de Boca, pero el defensor frenó el pase

Milan acordó la venta de Gustavo Gómez al Palmeiras de Brasil, pero la operación no terminó de concretarse porque el defensor presiona para que sea aceptada la oferta de Boca, donde quiere jugar.



Los brasileños pagan 7 millones de euros por el 80 por ciento de la ficha del paraguayo, dos más que los cinco ofrecidos por Boca.



Gómez les hizo saber a los dirigentes del Milan que desea jugar en el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto, pero hace un mes que no se puede destrabar su salida.



Como el presidente Daniel Angelici adelantó que no elevarán la oferta, a excepción que el Milan ceda ante el pedido del jugador, todo indica que el Palmeiras terminará siendo el destino del paraguayo.