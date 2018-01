Hallaron 14 delfines muertos en playas del Partido de la Costa

Catorce delfines fueron hallados muertos y en avanzado de putrefacción en distintas playas del Partido de la Costa, entre las localidades de Nueva Atlantis y Mar de Ajó. Se trata de ejemplares de la especie conocida como franciscana (Pontoporia blainvillei), la más amenazada del Atlántico Sur.



Desde la Fundación Mundo Marino alertaron que es probable que aparezcan nuevos ejemplares sin vida en las playas y recomendaron a los turistas no acercarse ni tocar a los animales.



Expertos de la Fundación Mundo Marino informaron que los ejemplares llevaban varios días sin vida en el mar y que, debido a sudestadas registradas durante la última semana, llegaron a las playas con avanzados cuadros de descomposición, por lo que no será posible realizar autopsias para averiguar las causas de muerte.



Los profesionales de Mundo Marino aconsejaron a los turistas no tocarlos porque, dado al estado de descomposición con el que se han encontrado, pueden tener alta carga bacteriana y representar un riesgo para la salud de las personas. Si se encuentra uno de estos ejemplares lo recomendable es llamar a personal idóneo para realizar las tareas correspondientes. El número telefónico de la Fundación Mundo Marino es el (02252) 43-0300.



En caso que el animal llegara a estar vivo (hay que observar que respire por el espiráculo ubicado arriba de su cabeza), se debe mantener al animal húmedo, sin hundir su orificio respiratorio, mientras se espera a la llegada de los profesionales y técnicos. En este caso, también se deben mantener alejados a los curiosos para no agravar el cuadro de estrés del animal.



Si el ejemplar posee bigotes, ausencia de dientes o restos de cordón umbilical, significa que es lactante: en este caso no se debe intentar reintroducirlo al mar porque se agudizaría el cuadro de varamiento y es poco probable que sobreviva.



Es importante destacar que el delfín franciscana, también denominado delfín del Plata, es considerada una especie vulnerable según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Ya en el año 2003 se estimaba que en todo el Atlántico Sudoccidental morían entre 2.000 y 3.000 franciscanas al año, y en la provincia de Buenos Aires el número rondaba los 500 delfines. A través de análisis de viabilidad poblacional, se estimó que algunos grupos podrían desaparecer en menos de 30 años.



Esta especie se hizo tristemente célebre en nuestro país cuando en febrero de 2016 circularon imágenes en las que se vio cómo cientos de turistas se tomaban fotos con un ejemplar que había varado en las costas de Santa Teresita.



Este es el segundo hallazgo de delfines muertos que se realizó durante los últimos 60 días.