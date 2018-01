Moyano a Macri: "Usted ha perjudicado a millones de jubilados"

Hugo Moyano salió nuevamente con los tapones de punta contra el Presidente Mauricio Macri y lo acusó de haber "perjudicado a millones de jubilados" por la aprobación de la reforma previsional. El líder de Camioneros abrió un nuevo capítulo en el ida y vuelta entre ambos tras la respuesta del titular del Ejecutivo en defensa de su padre, Franco.



Hace poco menos de una semana, Moyano rompió el silencio y tras ser consultado sobre si tenía miedo a ir preso debido a las causas judiciales abiertas en su contra, sostuvo que en caso de ser encarcelado debía ser "en la celda de al lado del padre de Macri", en referencia a Franco Macri. Asimismo, había señalado que las investigaciones esta siendo traccionadas por funcionarios de Cambiemos que "quieren llevarse el mundo por delante".



La respuesta del mandatario no tardó en llegar y cuestionó al extitular de la CGT por "meterse con una persona de 87 años, que está retirado". "No tiene que ponerse nervioso", le dijo, sino que "tiene que ir a la Justicia a demostrar que tiene todo en orden". Además, apeló a la separación de poderes para cuestionar sus dichos y señaló que "lo que hay hoy es una Justicia que despierta y actúa con independencia". "No le tienen que echar la culpa a Macri y al Gobierno", asestó el mandatario.



Sin embargo, la contienda dialéctica fue más allá cuando este lunes Moyano, en un comunicado publicado en Infocamioneros, acusó a Macri de perjudicar a jubilados que cobran la mínima. "Es insólito que usted se sienta molesto por referirme a una persona de 87 años que se encuentra retirada", cuestionó.



Al mismo tiempo, le remarcó que debería "ser consciente de que con la reforma previsional que ha impulsado su gobierno no solo se ha 'metido', sino que ha perjudicado gravemente a millones de jubilados -padres, madres y abuelos de todos los argentinos- que también se encuentran retirados después de haber trabajado dignamente toda su vida y no tienen la posibilidad de gozar de un retiro tan confortable como el de su padre, acogido por las riquezas que pudo acumular con sus empresas y en algunos casos contratando con el Estado".



"Si supiera cual es el valor de una jubilación mínima podría comprender de lo que estamos hablando", prosiguió el también presidente de Independiente, e hizo referencia al yerro del mandatario nacional en televisión sobre el valor del haber mínimo. "Su desinterés por los jubilados quedó en evidencia cuando ni siquiera ha podido responderle a Mirta Legrand cuanto era la jubilación mínima", recordó.



En cuanto a las denuncias judiciales, el titular de Camioneros "saludó" que el presidente haya podido presentarse a la Justicia para aclarar la denuncia por Panamá Papers, a través de un "trámite exprés". Sin embargo, le recordó al exjefe de Gobierno porteño "que ha tenido otras causas donde ha sido procesado, pero la justicia no ha sido tan expeditiva".



Moyano destacó que "todas las veces que tuve que pasar por la justicia han sido por denuncias falsas que nunca llegaron a ninguna condena" e hizo memoria de cuando ambos fueron acusados ante la Justicia por la Sra. Graciela Ocaña, "quien lo ha denunciado por corrupción y ha celebrado su procesamiento por las escuchas ilegales (Twit que tuvo que borrar cuando fue contratada por usted)", añadió.



Por último se refirió a su paso por la banca de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sobre lo cual concluyó: "No me siento ejemplo de nada, pero quiero decirle que desde hace más de 20 años podría estar cobrando una jubilación de privilegio como diputado y nunca lo hice. Sin duda es una contribución al Estado que muchos funcionaros denunciantes seriales no están dispuestos a hacer".