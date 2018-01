Fondo árabe financiará obras de infraestructura en Provincia

El Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe otorgará un crédito de u$s 51 millones para la construcción de una planta potabilizadora en La Plata. La inversión total de la obra será de u$s 211 millones y contará también con aportes del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

La Provincia recibirá dinero árabe para la financiación de obras de infraestructura. En esta oportunidad se confirmó que el Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe (KFAED) desembolsará un crédito de U$S 51 millones para la construcción de una planta potabilizadora en La Plata.



Si bien la obra demandará una inversión total de u$s 211,6 millones, los árabes aportarán parte del capital con una tasa de interés de 2,5% a 24 años, con 4 años de gracia. El resto será financiado con otros u$s 119 millones de la CAF y unos u$s 41 millones del aporte local.



La nueva planta potabilizadora mejorará el sistema de provisión de agua potable para la capital bonaerense, Berisso y Ensenada, a través de la construcción de un nuevo sistema complementario al existente.



De esta forma, la obra ampliará la capacidad de abastecimiento de agua de 2.500 a 10.000 metros cúbicos hora, beneficiando en forma directa a 480.000 usuarios y mejorando la calidad del recurso hídrico al disminuir los niveles de nitratos.



La suscripción de la línea de crédito para el "Proyecto Suministro de Agua de La Plata, Construcción de Planta Potabilizadora", se negoció bajo un esquema de cofinanciamiento con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).



El Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe es la primera institución de Medio Oriente que tomó un papel activo en los esfuerzos de desarrollo internacional al ampliar los préstamos en términos de concesión para financiar proyectos. Además, proporciona asistencia técnica para financiar los costos de los estudios de factibilidad de proyectos y capacitación.



En ese marco, el jefe de Gabinete del Ministerio de Finanzas, Pablo Quirno, y el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, firmaron junto al Director General Ejecutivo del (KFAED), Ghanem Sulaiman Al-Ghenaiman, el contrato de financiamiento de la obra.