Tiscornia: "Cumplir la meta del 15% requiere seguir con una política monetaria dura"

"El mayor logro fue la recuperaci ón de la actividad económica", sostiene el economista Camilo Tiscornia y es más estima que este año la economía crecerá a una tasa similar. El director de C&T Asesores Económicos consideró que el peor error de la administración Macri fue "el modo en que se cambiaron las metas de inflación" y aventura que el gobierno no tiene margen para no cumplir la meta del 15%. Tiscornia está de acuerdo en que había que modificar la meta pero esta decisión no tenía que ir "acompañado de una relajación rápida de la política monetaria".



De acuerdo a sus proyecciones el PBI este año crecerá 3,3%; la inflación se ubicará en 16% hacia fin de año en tanto los salarios tendrán una variación a diciembre del 17%. A continuación lo conversado con ámbito.com.



P.: ¿Cuál fue el mayor logro en materia económica del 2017?

C.T.: Desde el punto de vista de los resultados, creo que el mayor logro fue la recuperación de la actividad económica, resultando en un crecimiento cercano al 3%, el mayor desde 2011. No sólo eso: se espera que este año la economía vuelva a crecer a una tasa similar, por lo que se acumularían dos años seguidos de expansión, algo que tampoco pasa desde 2010/1.

Lógicamente, uno desearía que fuera más veloz pero eso también puede jugar en contra del otro objetivo clave, que es bajar la inflación. Desde el punto de vista del escenario económico en general, fue clave la victoria del gobierno en las elecciones de medio término porque ayudó a extender el horizonte de planeamiento. Si bien todavía es muy prematuro saber qué pasará en las elecciones presidenciales de 2019, los escenarios más probables incluyen una política macroeconómica razonable, lo cual es una condición necesaria para la inversión.



P.. ¿Cuál fue el principal error en materia económica del 2017?

C.T.: El modo en que se cambiaron las metas de inflación sobre el fin del año fue el principal error en materia económica. Las metas de inflación tenían que ser modificadas porque no eran creíbles pero ello no tenía que ir acompañado de una relajación rápida de la política monetaria. Así, una decisión realista terminó mezclada con una inconveniente, que fue la presión (más o menos implícita) para que el Banco Central no fuera tan duro monetariamente, lo cual remató en la validación de una baja exagerada de los rendimientos de las Lebac en el mercado secundario que luego no fue validada con la tasa de política monetaria. Creo que así se generó un mensaje confuso, que afectó significativamente las expectativas de inflación en un momento complejo.



P.: ¿Cuál es el mayor problema en materia económica que enfrenta el gobierno de Macri para el 2018?

C.T.: El mayor desafío para este año es cumplir la nueva meta de inflación. La meta de 15% es ambiciosa si se tienen en cuenta el pico que tuvo la inflación en diciembre y, sobre todo, que aún hay ajustes de tarifas pendientes muy significativos. Cumplirla requiere mantener una política monetaria aún dura, principalmente en el arranque del año, cuando tienen lugar varios de los ajustes de tarifas y comienzan las paritarias. Por ello, creo que fue negativo el haber generado una expectativa de baja de tasa muy importante cuando se cambiaron las metas de inflación. Este año no habrá excusas para no cumplir la meta, y el Gobierno ya gastó la posibilidad de cambiarla. Así, considero que todas las áreas de gobierno, no sólo el Banco Central, tienen que trabajar con el objetivo de cumplir la meta. Esto implica que alcanzar la meta de reducción de déficit fiscal será fundamental.