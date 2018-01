Picante cruce entre Durán Barba e intelectuales cercanos al Gobierno por el caso Triaca

El ecuatoriano Jaime Durán Barba, asesor estrella del presidente Mauricio Macri, ejerció una encendida defensa del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, ahora ratificado en su cargo tras la polémica por la designación de su exempleada en el sindicato SOMU y el audio que se filtró con insultos hacia ella. Pero no fue solo cualquier defensa: lo hizo en un picante cruce de mails con los integrantes del Club Político Argentino, un grupo de intelectuales cercanos al Gobierno y del que él mismo es parte.



"Es alarmante. Nuestro país es como Suecia. Nadie tiene una empleada en negro. Siguiendo la Biblia, todos estamos libres de pecado, podemos lanzar una lluvia de piedras. Hay que lapidar a Triaca de inmediato", escribió con ironía Durán Barba en un correo electrónico según publicó el diario La Nación.



Días atrás, el Club Político Argentino, presidido por el politólogo Vicente Palermo, emitió un documento crítico hacia el Gobierno sobre la calidad institucional de la gestión de Cambiemos. Lo que motivó ese paper fue justamente el escándalo por el caso Triaca.



Ese hecho estalló hace dos semanas cuando se difundió un audio en el que Triaca le dice a su exempleada Sandra Heredia. "No vengas, no vengas porque te voy a mandar a la c... de tu madre. Sos una p...", vociferaba enojado Triaca. Luego, tras pedir disculpas, explicó que vivió "una situación estresante" que motivó su reacción.



Sin embargo, lo que se conoció después fue aún más polémico. Es que ese audio destapó que Heredia estaba contratada de forma irregular, con parte de su salario en negro, y que fue designada por la intervención del SOMU que comanda su cuñado. Luego se conocieron más casos de allegados al ministro en igual situación.



Antes las críticas que recibió de sus pares del Club Político, Durán Barba insistió: "A unos les puede parecer que lo más trascendente que puede hacer un ministro es blanquear a su empleada. A todos nos puede parecer cómica esa visión de la política". Y agregó: "Sería como pedir la renuncia de Mauricio porque no pide a sus invitados que se disfracen cuando concede una audiencia. En el Vaticano está bien visto, cuando lo hacen ponen caras solemnes. Aquí sonaría muy gracioso".



La tensión subió en el cruce de mails luego de que Carlos Abeledo recordó el caso de la trunca designación de una mujer en EEUU bajo la administración de Bill Clinton porque había trabajado como niñera sin pagar impuestos. "Otra anécdota: Yrigoyen no reconoció a ninguno de sus hijos. No por eso debería ser borrado de la historia", disparó el ecuatoriano y despertó la mayor reacción de varios.



"Impresentables el ministro y su defensor en este intercambio", intervino el ex senador nacional Pedro del Piero. El asesor presidencial volvió a la carga: "Sería una pena que el club se expresara con un nivel de profundidad de señoras que toman té y mascan bizcochitos. Triaca ha cumplido y cumple un papel muy importante en la reforma laboral y en la lucha contra las mafias", argumentó.



"Si pedimos su renuncia, podemos sugerir que el nuevo ministro sea Marcelo Balcedo, que tenía a los empleados de su zoológico en blanco. Su esposa alegraría al ministerio con su brillante sonrisa. Podríamos terminar el comunicado con un grito de solidaridad con aquellos a los que estaríamos defendiendo con la salida de Triaca: '¡Libertad a los presos políticos! ¡Viva el Pata Medina! ¡Viva Balcedo! ¡Viva Montoneros!'", volvió a escribió Durán Barba.



Graciela Fernández Meijide se cansó y le respondió: "Jaime, está bien un poco de joda, pero esto está de más". Mientras que el sociólogo Marcos Novaro añadió: "Ridiculizar a los demás creía que era algo mal visto en estos pagos".



"No creo en demonios ni en ángeles. Todos somos al mismo tiempo un criminal y un santo, como lo dijo Saint Genet en Comediante y mártir, que debería ser de lectura obligatoria para todos los fanáticos", respondió el asesor de Macri.