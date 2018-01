EEUU publicó la "lista Putin", amenazó con sanciones y el mandatario ruso lo tildó de "acto hostil"

El departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó una lista de funcionarios y empresarios rusos considerados cercanos al presidente Vladimir Putin y susceptibles de ser sancionados por supuesta injerencia en las presidenciales estadounidenses. El mandatario ruso consideró "hostil" la medida.



La lista de 210 nombres, de los cuales 114 funcionarios y 96 empresarios, incluye al primer ministro Dimitri Medvedev y al titular de Relaciones Exteriores Serguei Lavrov.



Putin afirmó que la lista es una medida "hostil" que daña las relaciones entre los dos países. En un acto de campaña para las elecciones de marzo, en las que opta a la reelección, el presidente bromeó con que se sentía "dejado de lado" porque él no estaba en la lista.



Sin embargo, Putin dijo que Moscú no quiere empeorar la situación y está deseando "desarrollar las relaciones tanto como quieran nuestros homólogos estadounidenses".



Hay una versión clasificada y más amplia de la lista que se ha proporcionado al Congreso, que también incluye a políticos de menor categoría o empresarios con fortunas inferiores a los 1.000 millones de dólares, según funcionarios.



El Kremlin anunció que analizará la lista para decidir si debe tomar alguna medida de respuesta.



"Hay que analizar esta publicación y el hecho de que se publique una lista tan amplia, que incluye a los más altos dirigentes de Rusia, lo cual no tiene precedentes", dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin,



Peskov, incluido él mismo en la lista, subrayó que aunque "el propio texto indica que no se trata de sanciones, por otro lado, la publicación de una lista que incluye a todo y a todos puede perjudicar la imagen y el nombre de nuestras empresas, empresarios, políticos y dirigentes".



"Se requiere hacer una análisis. No es la primera vez que vemos actitudes agresivas en nuestra dirección. No debemos ceder a las emociones. Primero hay que entenderlo todo, para luego formular una postura" al respecto, recalcó sobre la respuesta que podría dar Rusia.



Por su parte, Leonid Slutski, presidente del comité de Asuntos Exteriores de la Duma (Cámara baja del Parlamento), advirtió que la publicación del informe "cierra la puerta a la posibilidad de un diálogo futuro y... de hecho, les convierte en enemigos de Estados Unidos" .



Esta lista de siete páginas, que no desencadena sanciones inmediatas, también incluye a jerarcas de los servicios de inteligencia y a dirigentes de empresas públicas como la gigante petrolera Rosneft y el banco Sberbank.



Su publicación deteriorará aún más las tensas relaciones entre Estados Unidos y Rusia y podría tener consecuencias financieras para los círculos más cercanos a Putin.



El Tesoro estadounidense tenía de plazo hasta la medianoche del lunes para publicar la lista, como estipula una ley adoptada el año pasado por el Congreso de Estados Unidos.



Esa ley, que apunta a castigar a Rusia por la injerencia en las elecciones estadounidenses, la anexión de Crimea y su política en Ucrania, fue adoptada por una amplia mayoría del Congreso y promulgada el 2 de agosto de 2017 por el presidente Donald Trump, que criticó varias de sus disposiciones más importantes.



Opositores a Trump acusan al presidente de haberse beneficiado del apoyo de Moscú en las elecciones presidenciales de 2016 y de ser reticente a sancionar a Rusia.



El lunes, el departamento de Estado estadounidense consideró que esta ley llevó a que gobiernos extranjeros renunciaran a contratos de armamento con empresas rusas y que, por lo tanto, era inútil imponer nuevas sanciones en el ámbito de ventas de armas.



Por su parte, el director de la CIA, Mike Pompeo, dijo en una entrevista difundida por la BBC que las interferencias rusas en Estados Unidos no cesaron y que Moscú intentará incidir en los resultados de las elecciones legislativas del próximo noviembre.



"No vi una disminución importante de sus actividades", explicó Pompeo refiriéndose a la presunta injerencia rusa en las elecciones de 2016. "Preveo que continúen" en esa vía, pero aspiró a que su país rechazará de modo "eficaz" esas incidencias.