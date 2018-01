El Gobierno define el alcance de la exclusión de familiares de ministros

El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, dijo que en Casa Rosada se analizaba hoy el alcance de la exclusión de familiares de ministros del ámbito del Poder Ejecutivo que se dará en el decreto que será firmado con ese objetivo "en los próximos días" por el presidente Mauricio Macri.



"Estamos viendo dos niveles de consanguinidad -esto es esposos, padres e hijos- y se está definiendo ahora específicamente hasta dónde llega el tema", aseveró el titular de la cartera de Modernización en declaraciones formuladas a radio El Mundo.



En tanto, el jefe de Gabinete Marcos Peña, anunció al finalizar la reunión de Gabinete en Casa Rosada que "mañana" (por el miércoles) será publicado en el Boletín Oficial el decreto y reafirmó que la medida sólo comprenderá a las "designaciones políticas", en declaraciones a los periodistas acreditados.



"Estimamos que no deben ser más de 40 casos", indicó luego Ibarra, en declaraciones a Radio Mitre, en relación a la cantidad de familiares de ministros que, con esta medida, quedarían afuera del Gobierno nacional.



Ibarra enmarcó los anuncios -que comprenden también una reducción del 25 por ciento de los cargos políticos dentro del ámbito del Ejecutivo y del congelamiento por este año de los salarios de funcionarios- en "el proceso de transformación del Estado", tendiente a que "funcione mejor y que le dé más servicios a la gente".



En tanto, sobre la exclusión del Gobierno de familiares de ministros, el ministro de Modernización subrayó que "tiene que ver con dar una señal de transparencia" y explicó que, estará "especificado en el decreto", que la medida no alcanzará a familiares que hubieran estado desde antes de la asunción de la función del ministro o ministra en un cargo en el Estado Nacional.



"Donde hay estabilidad del empleado público, esto no juega porque hay por encima una ley superior", explicó el funcionario.



Por otro lado, sostuvo que, desde el gobierno nacional, esperan que "estos ejemplos de austeridad y transparencia sean tomados en cuenta en todo el país" y adopten medidas similares.



"Estamos buscando que todas estas medidas de eficiencia del gasto sean tomadas por las distintas administaciones", aseveró Ibarra, quien evaluó que "el problema que tiene la Argentina es común" a todas las jurisdicciones.