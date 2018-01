¿Quiénes fueron los diputados que más y que menos hablaron en 2017?

Pese a que fue un año electoral, la Cámara de Diputados terminó un 2017 con un buen nivel de actividad y siendo escenario de intensos debates, en especial en las últimas semanas de diciembre por la discusión de varios proyectos de alto impacto político, económico y social, como la ley de reforma previsional.



Según el Índice de Calidad Legislativa que elabora el semanario Parlamentario, durante 2017 se expresaron 1.169.074 palabras, a corta distancia de las 1.557.287 pronunciadas en 2016, año récord desde 2007, cuando comenzamos a hacer estas mediciones. Y además, el pasado fue récord para un año impar, electoral.



El ranking de los diputados que más hablaron lo encabeza Emilio Monzó. Claro que se explica principalmente porque es el presidente de la Cámara baja, por lo cual sus intervenciones sus permanentes. Fueron 64.007 palabras las que utilizó a lo largo del año.



El podio lo completan el legislador de izquierda Juan Carlos Giordano (26.969 palabras) y el jefe de bloque de Cambiemos, Mario Negri (26.680). Los siguen la massista Graciela Camaño (25.610), el kirchnerista Axel Kicillof (22.104), el cordobés Juan Fernando Brügge (20.392), Marco Lavagna (18.587), Araceli Ferreyra (17.940), Héctor Recalde (17.901), y el salteño Pablo Kosiner (17.467). Por poco quedó fuera del top ten Luciano Laspina con 17.190 palabras.



Otros jefes de bloque que se destacaron son Victoria Donda Pérez se ubicó en el puesto 22°, en tanto que la socialista Alicia Ciciliani estuvo tres escalones detrás. Nicolás Massot, presidente del bloque Pro, pronunció apenas 2.119 palabras, aunque mejoró con respecto a 2016 cuando solo utilizó 553.



Por lo izquierda no sólo se destacó Giordano. También lo hicieron Néstor Pitrola -aunque dejó su banca en junio-, Nathalia González Seligra -quien lo reemplazó-, Romina del Plá y Nicolás del Caño, estos últimos ingresados el 10 de diciembre con el recambio legislativo. Entre todos sumaron 73.459 palabras. Lugares destacados tuvieron Diego Bossio, Margarita Stolbizer, Felipe Solá, Elisa Carrió y Julio De Vido.



En tanto que hubo 30 diputados que directamente no hablaron a lo largo de todo el año. Por el oficialismo fueron 12: Samanta Acerenza, María Paula Lopardo, Soledad Martínez, José Luis Patiño, Carlos Roma, Gisela Scaglia y Marcelo Sorgente, todos del Pro, y los radicales Gabriela Albornoz, Daniel Kroneberger, Héctor Roquel, María de las Mercedes Semhan y Gustavo Valdés.



Mientras que los otros fueron Gustavo Arrieta, Dulce Granados, Rodrigo Rodríguez, Héctor Tentor, Ramón Tovares (FpV-PJ); Hermes Binner (PS); Graciela Caselles (bloquista); Verónica Couly, María Azucena Ehcosor, Sergio Massa (Frente Renovador), Ramón Domínguez (Compromiso Federal), Eduardo Fabiani (Juntos por Argentina), Sandro Guzmán (Frente Norte), José Alberto Herrera (Frente Cívico por Santiago), Oscar Macías (Justicialista), María Peñaloza Marianetti (Compromiso por San Juan), Silvia Risko (Frente de la Concordia) y Adrián San Martín (MPN).



Algunos casos son paradigmáticos. Granados, Guzmán, Fabiani, Roquel, Semhan y San Martín no hablaron tampoco en 2016. De hecho, Granados lleva tres años sin pronunciar palabra en el recinto, y Guzmán cuatro. Mientras que Massa no hizo uso de la palabra en 2017 y terminó sus cuatro años como diputado con solo 2.102 palabras.



El informe del semanario Parlamentario también destaca los casos del radical con mandato cumplido Julián Dindart, que tras no hablar en 2016 este año se salvó del cero con una fugaz intervención. "Señor presidente: deseo aclarar que mi voto ha sido negativo", fue todo lo que dijo. Situaciones similares ocurrieron con los kirchneristas Josefina González y Rodrigo Rodríguez, y la macrista Soledad Martínez.



Entre los diputados que asumieron en diciembre se destacaron el nuevo jefe de bloque del FpV, Agustín Rossi, quien pronunció 11.765 palabras, y Martín Lousteau, con 8.922.



De todos modos, quien más habló en la Cámara durante 2017 no fue justamente un diputado, sino el jefe de Gabinete, Marcos Peña. En sus cuatro informes de gestión sumó 72.086 palabras



El ranking completo



1°) Monzó, Emilio 64.007 palabras

2°) Giordano, Juan Carlos 26.969 palabras

3°) Negri, Mario Raúl 26.680 palabras

4°) Camaño, Graciela 25.610 palabras

5°) Kicillof, Axel 22.104 palabras

6°) Brügge, Juan Fernando 20.392 palabras

7°) Lavagna, Marco 18.587 palabras

8°) Ferreyra, Araceli 17.940 palabras

9°) Recalde, Héctor Pedro 17.901 palabras

10°) Kosiner, Pablo Francisco Juan 17.467 palabras

11°) Laspina, Luciano 17.190 palabras

12°) López, Pablo Sebastián 17.185 palabras

13°) Bossio, Diego Luis 15.852 palabras

14°) Carmona, Guillermo 13.824 palabras

15°) Argumedo, Alcira Susana 13.676 palabras

16°) González Seligra, Nathalia 13.496 palabras

17°) Tailhade, Luis Rodolfo 12.681 palabras

18°) Stolbizer, Margarita Rosa 11.054 palabras

19°) Solanas, Julio Rodolfo 10.716 palabras

20°) Solá, Felipe Carlos 10.670 palabras

21°) David, Néstor Javier 10.462 palabras

22°) Donda Pérez, Victoria 10.126 palabras

23°) Petri, Luis Alfonso 10.102 palabras

24°) Carlotto, Remo Gerardo 9.994 palabras

25°) Ciciliani, Alicia Mabel 9.979 palabras

26°) Raffo, Julio 9.975 palabras

27°) Sosa, Soledad 9.761 palabras

28°) Amadeo, Eduardo Pablo 9.681 palabras

29°) Tonelli, Pablo Gabriel 9.308 palabras

30°) Olmedo, Alfredo Horacio 9.250 palabras

31°) Tundis, Mirta 9.157 palabras

32°) Burgos, María Gabriela 9.038 palabras

33°) Martínez, Norman Darío 8.991 palabras

34°) Cabandié, Juan 8.888 palabras

35°) Lipovetzky, Daniel 8.842 palabras

36°) Díaz Roig, Juan Carlos 8.823 palabras

37°) Soria, María Emilia 8.632 palabras

38°) Franco, Jorge Daniel 8.566 palabras

39°) Carrió, Elisa María 8.104 palabras

40°) Gioja, José Luis 7.872 palabras

41°) Pitrola, Néstor 7.390 palabras

42°) Gaillard, Ana Carolina 6.920 palabras

43°) De Ponti, Lucila María 6.791 palabras

44°) Horne, Silvia Renee 6.760 palabras

45°) Copes, Ana Isabel 6.723 palabras

46°) Mestre, Diego Matías 6.368 palabras

47°) Sánchez, Fernando 6.210 palabras

48°) Pastori, Luis Mario 6.013 palabras

49°) Cleri, Marcos 5.709 palabras

50°) Grandinetti, Alejandro Ariel 5.468 palabras

51°) Bianchi, Ivana María 5.415 palabras

52°) Pereyra, Juan Manuel 5.343 palabras

53°) Frana, Silvina Patricia 5.191 palabras

54°) Volnovich, Luana 5.183 palabras

55°) De Vido, Julio (1) 5.139 palabras

56°) De Mendiguren, José Ignacio 5.068 palabras

57°) Heller, Carlos Salomón 5.019 palabras

58°) Santillán, Walter Marcelo 5.017 palabras

59°) Arenas, Berta Hortensia 4.947 palabras

60°) Lospennato, Silvia Gabriela 4.937 palabras

61°) Martínez, Oscar Anselmo 4.789 palabras

62°) Pérez, Martín Alejandro 4.688 palabras

63°) Gallardo, Miriam Graciela 4.666 palabras

64°) Conti, Diana Beatriz 4.606 palabras

65°) Moreau, Cecilia 4.530 palabras

66°) Igón, Santiago Nicolás 4.441 palabras

67°) Giménez, Patricia Viviana 4.327 palabras

68°) Castagneto, Carlos Daniel 4.278 palabras

69°) Castro, Sandra Daniela 4.248 palabras

70°) Nazario, Adriana Mónica 4.219 palabras

71°) Austin, Brenda Lis 4.215 palabras

72°) Pitiot, Carla Betina 4.198 palabras

73°) Litza, Monica Edith 4.164 palabras

74°) Alonso, Horacio Fernando 4.162 palabras

75°) Carrizo, Ana Carla 4.078 palabras

76°) Ziliotto, Sergio 4.001 palabras

77°) Grosso, Leonardo 3.997 palabras

78°) Daer, Héctor Ricardo 3.966 palabras

79°) Moyano, Juan Facundo 3.722 palabras

80°) Abraham, Alejandro 3.706 palabras

81°) Troiano, Gabriela Alejandra 3.674 palabras

82°) Passo, Marcela Fabiana 3.512 palabras

83°) Rossi, Blanca Araceli 3.493 palabras

84°) Alegre, Gilberto Oscar 3.492 palabras

85°) Grana, Adrián Eduardo 3.424 palabras

86°) Pedrini, Juan Manuel 3.417 palabras

87°) Bermejo, Sixto Osvaldo 3.374 palabras

88°) Closs, Maurice Fabián 3.317 palabras

89°) Masso, Federico Augusto 3.290 palabras

90°) Martínez, Silvia Alejandra 3.213 palabras

91°) Goicoechea, Horacio 3.097 palabras

92°) Riccardo, José Luis 3.094 palabras

93°) Marcucci, Hugo María 2.940 palabras

94°) Estévez, Gabriela Beatriz 2.893 palabras

95°) Lusquiños, Luis (2) 2.879 palabras

96°) Echegaray, Alejandro Carlos 2.846 palabras

97°) Borsani, Luis Gustavo 2.812 palabras

98°) Guzmán, Andrés Ernesto 2.802 palabras

99°) Alfonsín, Ricardo Luis 2.784 palabras

100°) Cousinet, Graciela 2.764 palabras

101°) Pérez, Raúl Joaquín 2.749 palabras

102°) Mercado, Verónica 2.663 palabras

103°) Bardeggia, Luis María 2.660 palabras

104°) Depetri, Edgardo Fernando 2.659 palabras

105°) Gómez Bull, Mauricio 2.621 palabras

106°) Selva, Carlos Americo 2.598 palabras

107°) Kirchner, Máximo Carlos 2.548 palabras

108°) D'Agostino, Jorge Marcelo 2.535 palabras

109°) Raverta, María Fernanda 2.521 palabras

110°) Taboada, Jorge 2.508 palabras

111°) Garré, Nilda Celia 2.494 palabras

112°) Romero, Oscar Alberto 2.470 palabras

113°) Ciampini, Jose Alberto 2.415 palabras

114°) Fernández Mendia, Gustavo 2.401 palabras

115°) Doñate, Claudio Martín 2.367 palabras

116°) Llanos Massa, Ana 2.324 palabras

117°) Martínez Campos, Gustavo 2.253 palabras

118°) Basterra, Luis Eugenio 2.245 palabras

119°) Massot, Nicolás María 2.119 palabras

120°) Britez, María Cristina 2.108 palabras

121°) Ruiz Aragón, José Arnaldo 1.983 palabras

122°) Giustozzi, Ruben Darío 1.963 palabras

123°) Hernández, Martín Osvaldo 1.961 palabras

124°) Roberti, Alberto Oscar 1.904 palabras

125°) Snopek, Alejandro Francisco 1.876 palabras

126°) Olivares, Héctor Enrique 1.805 palabras

127°) Ziegler, Alex Roberto 1.795 palabras

128°) Kunkel, Carlos Miguel 1.793 palabras

129°) Rach Quiroga, Analia 1.775 palabras

130°) Costa, Eduardo Raul 1.770 palabras

131°) Lagoria, Elia Nelly 1.744 palabras

132°) Bevilacqua, Gustavo 1.664 palabras

133°) Mendoza, Mayra Soledad 1.636 palabras

134°) Oliva, Cristian Rodolfo 1.626 palabras

135°) Balbo, Elva Susana 1.592 palabras

136°) Barreto, Jorge Rubén 1.584 palabras

137°) Baldassi, Héctor 1.550 palabras

138°) Villalonga, Juan Carlos 1.531 palabras

139°) García, María Teresa 1.505 palabras

140°) Rubin, Carlos Gustavo 1.496 palabras

141°) Villar Molina, María Inés 1.445 palabras

142°) Vega, María Clara del Valle 1.445 palabras

143°) Pretto, Pedro Javier 1.440 palabras

144°) Hers Cabral, Anabella Ruth 1.438 palabras

145°) Rodríguez, Matías David 1.407 palabras

146°) Schwindt, María Liliana 1.403 palabras

147°) Banfi, Karina 1.401 palabras

148°) Masín, María Lucila 1.373 palabras

149°) Wolff, Waldo Ezequiel 1.358 palabras

150°) Schmidt-Liermann, Cornelia 1.317 palabras

151°) Huss, Juan Manuel 1.306 palabras

152°) Wisky, Sergio Javier 1.272 palabras

153°) Villavicencio, María Teresita 1.265 palabras

154°) Carrizo, María Soledad 1.236 palabras

155°) Pastoriza, Mirta Ameliana 1.216 palabras

156°) Furlan, Francisco Abel 1.199 palabras

157°) Torroba, Francisco Javier 1.195 palabras

158°) Barletta, Mario Domingo 1.172 palabras

159°) Brizuela Del Moral, Eduardo 1.126 palabras

160°) Mendoza, Sandra Marcela 1.117 palabras

161°) Casañas, Juan Francisco 1.092 palabras

162°) Ramos, Alejandro 1.067 palabras

163°) Incicco, Lucas Ciriaco 1.051 palabras

164°) Guerin, María Isabel 1.045 palabras

165°) Rista, Olga María 1.010 palabras

166°) Carrizo, Nilda Mabel 1.007 palabras

167°) Herrera, Luis Beder 960 palabras

168°) Bazze, Miguel Angel 949 palabras

169°) Di Stefano, Daniel 946 palabras

170°) Toledo, Susana María 945 palabras

171°) Alvarez Rodriguez, Cristina 935 palabras

172°) Gervasoni, Lautaro 926 palabras

173°) Miranda, Pedro Rubén 866 palabras

174°) Tomassi, Néstor Nicolás 865 palabras

175°) Conesa, Eduardo Raúl 853 palabras

176°) Larroque, Andrés 846 palabras

177°) Terada, Alicia 794 palabras

178°) Martínez, Ana Laura 757 palabras

179°) Molina, Karina Alejandra 733 palabras

180°) Nanni, Miguel 728 palabras

181°) Juárez, Myrian Del Valle 708 palabras

182°) Buil, Sergio Omar 699 palabras

183°) Caviglia, Franco Agustín 662 palabras

184°) Navarro, Graciela 656 palabras

185°) Cremer de Busti, María Cristina 644 palabras

186°) Rucci, Claudia Mónica 629 palabras

187°) Madera, Teresita 621 palabras

188°) Núñez, José Carlos 616 palabras

189°) De Pedro, Eduardo Enrique 599 palabras

190°) Cáceres, Eduardo Augusto 587 palabras

191°) Brezzo, María Eugenia 573 palabras

192°) López Koenig, Leandro 558 palabras

193°) Maquieyra, Martín 516 palabras

194°) Lotto, Inés Beatriz 514 palabras

195°) Monfort, Marcelo Alejandro 514 palabras

196°) Abdala de Matarazzo, Norma 505 palabras

197°) Juárez, Manuel Humberto 505 palabras

198°) Seminara, Eduardo Jorge 491 palabras

199°) Massetani, Vanesa Laura 487 palabras

200°) Gutiérrez, Héctor María 484 palabras

201°) Mazure, Liliana Amalia 472 palabras

202°) Carol, Analuz Ailen 464 palabras

203°) Bernabey, Ramon Ernesto 462 palabras

204°) Durand Cornejo, Guillermo 414 palabras

205°) Morales, Mariana Elizabet 405 palabras

206°) Cigogna, Luis Francisco 378 palabras

207°) Duré, Lucila Beatriz 368 palabras

208°) Isa, Evita Nelida 359 palabras

209°) Plaini, Francisco Omar 340 palabras

210°) Martínez Villada, Leonor María 338 palabras

211°) Garretón, Facundo 310 palabras

212°) Wechsler, Marcelo Germán 257 palabras

213°) Di Tullio, Juliana 246 palabras

214°) Huczak, Stella Maris 240 palabras

215°) Calleri, Agustín Santiago 195 palabras

216°) Spinozzi, Ricardo Adrián 186 palabras

217°) Soraire, Mirta Alicia 180 palabras

218°) González, Alvaro Gustavo 180 palabras

219°) Poggi, Claudio Javier 176 palabras

220°) Gayol, Yanina Celeste 169 palabras

221°) Besada, Alicia Irma 143 palabras

222°) Torello, Pablo 131 palabras

223°) Orellana, Jose Fernando 96 palabras

224°) Urroz, Paula Marcela 92 palabras

225°) Vera González, Orieta Cecilia 72 palabras

226°) Snopek, Guillermo 52 palabras

227°) González, Josefina Victoria 22 palabras

228°) Moreno, Carlos Julio 13 palabras

229°) Dindart, Julián 10 palabras

230°) Acerenza, Samanta -

Albornoz, Gabriela Romina -

Arrieta, Gustavo Héctor -

Binner, Hermes Juan -

Caselles, Graciela María -

Couly, Verónica Carolina -

Domínguez, Ramón Alfredo -

Ehcosor, María Azucena -

Fabiani, Eduardo Alberto -

Granados, Dulce -

Guzmán, Sandro Adrián -

Herrera, José Alberto -

Kroneberger, Daniel Ricardo -

Lopardo, María Paula -

Macías, Oscar Alberto -

Martínez, Soledad -

Massa, Sergio Tomás -

Patiño, José Luis -

Peñaloza Marianetti, María -

Risko, Silvia Lucrecia -

Rodríguez, Rodrigo Martín -

Roma, Carlos Gastón -

Roquel, Héctor Alberto -

San Martín, Adrián -

Scaglia, Gisela -

Semhan, María de las Mercedes -

Sorgente, Marcelo Adolfo -

Tentor, Héctor Olindo -

Tovares, Ramón Alberto -

Valdés, Gustavo Adolfo -



(1) Fue suspendido en octubre de 2017.

(2) Falleció en el mes de junio.



Fuente: Indice de Calidad Legislativa