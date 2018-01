Thomson Reuters negocia con Blackstone para vender participación mayoritaria de su brazo financiero

El fondo de inversión estadounidense Blackstone Group LP se encuentra en conversaciones avanzadas para comprar una participación cercana al 55% en el brazo financiero de Thomson Reuters Corp, una operación que valoraría la unidad "Financial & Risk" en unos 20.000 millones de dólares, deuda incluida, dijeron tres fuentes cercanas al tema.



El directorio de Thomson Reuters, según las fuentes, se reunirá en las próximas horas para tratar la oferta de Blackstone por un negocio que ofrece servicios de noticias, datos y análisis a bancos y casas de inversión de todo el mundo. La unidad F&R aporta más de la mitad de los ingresos anuales de Thomson Reuters.



Según los términos de la oferta de Blackstone, Thomson Reuters mantendría una participación del 45% en el negocio, según las fuentes.



Thomson Reuters recibiría más de 17.000 millones de dólares en la operación, incluyendo 4.000 millones en efectivo de Blackstone y alrededor de 13.000 millones de dólares estarán financiados por deuda nueva asumida por la nueva F&R, dijeron dos de las fuentes.



Todo el negocio de F&R está valorado en unos 20.000 millones de dólares, que consisten en 7.000 millones en capital y 13.000 millones en deuda, dijeron.



Thomson Reuters dijo en un comunicado el lunes por la noche que "está en conversaciones avanzadas con Blackstone sobre una posible alianza en su negocio de F&R". La compañía no dio más detalles, mientras que una portavoz de Blackstone declinó hacer comentarios.



Si el directorio aprueba un acuerdo con Blackstone, supondría la mayor transformación de Thomson Reuters desde que la empresa se formó hace una década con la adquisición de Reuters Group Plc por parte de Thomson Corp.



La canadiense Thomson Corp compró la británica Reuters Group Plc por 8.700 millones de libras en 2008, o unos 17.000 millones de dólares al cambio de entonces.



Thomson Reuters mantendría su agencia internacional de noticias, Reuters, junto con sus divisiones "Legal" y "Tax and Accounting".



Se prevé que Reuters continúe suministrando noticias al principal producto de F&R, Eikon, así como a otros productos, aunque no se pudieron determinar los detalles del acuerdo.



Blackstone tiene cierta experiencia en el negocio de la información. El fondo compró en 2014 Ipreo, que vende softwares especializados para rastrear las actividades de los mercados de capitales, por algo menos de 1.000 millones de dólares.



• Optimización



La familia canadiense Thomson tiene el control de más del 63 por ciento del capital de Thomson Reuters a través de Woodbridge Co Ltd. El grupo de noticias y datos tiene un valor de mercado de aproximadamente 31.000 millones de dólares y cotiza en las bolsas de Nueva York y Toronto.



Desde su creación en 2008, Thomson Reuters ha llevado a cabo más de 200 adquisiciones, pero ha tenido problemas para integrar algunos de los activos adquiridos, especialmente en la división F&R, que fue golpeada duramente por la crisis financiera.



Para optimizar el negocio, Thomson Reuters ha reducido tanto el número de productos como la fuerza laboral de la división F&R.



"Los progresos que hemos logrado al cambiar el rumbo del negocio F&R y su potencial futuro se reflejan en el interés de Blackstone", dijo el presidente ejecutivo de Thomson Reuters, Jim Smith, en un mensaje a los trabajadores. "Creemos que F&R está bien posicionada dentro de Thomson Reuters, pero podría ser incluso más fuerte con un socio como Blackstone", añadió.



En los últimos 12 meses, las acciones de Thomson Reuters han caído un 9 por ciento, en comparación con el 3 por ciento que ha subido el principal índice de la Bolsa de Toronto.





Por Pamela Barbaglia, de la agencia Reuters