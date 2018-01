Dólar se acercó a los $20 por demanda de empresas ante cierre del mes

El dólar avanzó un centavo a $ 19,91 este martes a $ 19,91 en bancos y agencias de la city porteña, de acuerdo al promedio que realiza ámbito.com, impulsado por la demanda de empresas que buscan cumplir con obligaciones de fin de mes.



En el segmento mayorista donde operan los grandes jugadores del mercado, la divisa subió cuatro centavos y medio a $ 19,655. El Banco Nación cerró el tipo de cambio del dólar mayorista a $ 19,635 vendedor para la transferencia y el billete aumentó a $ 19,85 vendedor



Operadores estimaron que hubo "ventas de bancos oficiales" pero esas entidades aseguraron que fueron operaciones genuinas por ingresos tardíos cuando el precio tentó a los exportadores.



Se trató de una rueda con un importante volumen negociado, donde la moneda volvió a operar con tono demandado y algo sostenido y con una suba que se fue acentuando progresivamente. Los precios se movieron siempre en alza y sin experimentar retrocesos pero sin la volatilidad ni los saltos bruscos de otras jornadas.



El valor más bajo se anotó en los $ 19,59 con la primera operación pactada. Pero la demanda comenzó a exhibirse sólida a poco de comenzada la sesión generando una mejora en los precios que poco a poco vencieron la resistencia de los $ 19,60 y continuaron con una corrección alcista que le hizo tocar máximos en los $ 19,66 en la última media hora de operaciones.



El volumen operado -que aumentó 41% a u$s 1.082 millones- se formó por más liquidación de divisas de ese sector exportador y mayor demanda de bancos y empresas para sus negocios teniendo en cuenta que es fin de mes y compran para atesoramiento y pagos de obligaciones comerciales, resaltaron desde ABC Mercado de Cambios.



Desde PR Corredores de Cambio, indicaron que "la inminencia del final de enero agregó el condimento habitual en el desarrollo de las operaciones, con una demanda significativa que tuvo pleno impacto en el fuerte volumen negociado. Asimismo, el clima externo también pareció contagiar en esta oportunidad el desarrollo de las operaciones en Argentina agregando un elemento más para alimentar una demanda por cobertura que en el plano local ya tenía razones para justificarla".



En el mercado secundario de Lebac, en el que se intercambiaron en pesos el equivalente de u$s 400 millones, el plazo de 22 días se pactó por encima de 27%TNA y el más largo fue a 260 días con una tasa de 25,21%TNA.



En el Rofex, donde se negociaron u$s 802 millones, casi el 40% se operó para fin de mes a un precio de $ 19,68 y el plazo más largo operado fue septiembre, que cerró a $ 22,25 (20% TNA).



En la plaza paralela, por su parte, el blue marcó nuevo récord al subir un centavo hasta ubicarse en los $20,04, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" subió seis centavos a $ 19,68.



Por último, las reservas del Banco Central descendieron ayer u$s 133 millones hasta los u$s 62.400 millones. .