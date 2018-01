Sánchez cruzó a Cristina: "Nunca transparentó la gestión y la mayoría de sus funcionarios terminaron presos"

El secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete, Fernando Sánchez, cuestionó a Cristina de Kirchner por sus críticas a la prohibición de nombrar familiares de funcionarios en el Poder Ejecutivo, al preguntarse si la ex presidenta y actual senadora "alguna vez emitió una norma de autolimitación".



"Leí el tuit de Cristina Kirchner, ¿alguna vez ella emitió en sus dos mandatos presidenciales una norma de autolimitación? ¿Ordenó alguna vez límites para la contratación de familiares? ¿Estableció alguna regla que elevaba los estándares para transparentar la gestión pública? Creo que no, porque la mayoría de sus funcionarios terminaron presos o con pedido de ir a tribunales", afirmó Sánchez en declaraciones formuladas a Télam Radio.



En un mensaje publicado en Twitter, la ex presidenta dijo que Mauricio Macri, con las medidas que había anunciado en relación a la estructura política del Estado, pretendía "mostrar como un gesto el recorte de la misma cantidad de cargos políticos que él mismo creó desde su asunción".