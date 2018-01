Icónico logo deportivo es sacado de circulación por ser considerado racista

Los Cleveland Indians, de la Liga estadounidense de béisbol (MLB), cambiarán su histórico, y polémico, logo a partir de la temporada 2019.



El logo del jefe indio Wahoo data de 1947, cuando fue implantado por el entonces dueño de la franquicia, Bill Veeck. Sin embargo, muchos lo veían como una caricatura racista contra los americanos nativos.



La MLB y el equipo de Ohio anunciaron la decisión del lunes a pesar de que el actual dueño de los Indians, Paul Dolan, no era partidario de un cambio. "No obstante, el club finalmente aceptó que el logo no es apropiado para su uso en la MLB", señaló el comisionado de la liga, Rob Manfred.



Los nativos americanos protestaban en cada inicio de temporada, en abril, sobre el logo, que representa a un indio de color rojo sonriendo y con una pluma en la cabeza. De momento, no se presentó un logo nuevo. La temporada que viene los Indians lucirán una "C" como símbolo principal.



La franquicia de los Indians nació en Michigan en 1894 como los Grand Rapids Rustlers, antes de mudarse a Cleveland en 1900. La franquicia ha ganado dos veces las Series Mundiales, en 1920 y 1948, y disputaron su última final en 2016.