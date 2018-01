Barcelona anunció la contratación de un juvenil delantero rosarino

El delantero Nahuel Leiva jugará hasta finales de temporada en el Barcelona B, filial azulgrana que milita en la Segunda División española, según el acuerdo alcanzado con el Villarreal. De 21 años, la cesión incluye una opción de compra al final de la temporada, cuyo monto no fue dado a conocer.



El atacante, nacido en Rosario, se formó en las categorías inferiores del Villarreal, equipo con el que jugó en Primera División en 2014.



En el verano de 2016, el club castellonense y el Betis acordaron la cesión para dos temporadas del rosarino, que es internacional español sub-21.



El acuerdo con el Betis también incluía una compra condicionada al cumplimiento de objetivos. Sin embargo, el atacante no brilló en Sevilla y el Betis decidió poner fin a su relación después de que en temporada y media haya participado en 19 encuentros oficiales en los que no marcó ni un solo gol.