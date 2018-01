Sampaoli le abre las puertas del Mundial a Tevez aunque le marca la cancha

El entrenador del seleccionado de fútbol de la Argentina, Jorge Sampaoli, reconoció que si el delantero boquense Carlos Tevez se destaca "será analizado" para ser incluido en el plantel que jugará en junio el Mundial de Rusia 2018.



"Si Tevez se destaca será analizado", subrayó Sampaoli no bien pisó el aeropuerto de Ezeiza al ser consultado por la prensa que aguardaba su regreso luego de haber concluido una gira por Europa en la que se entrevistó con futbolistas argentinos y con algunos de los directores técnicos más prestigiosos del mundo.



El DT santafesino no esquivó el tema del momento, que fue la postulación de Tevez para jugar el Mundial, luego de haber regresado a Boca en forma oficial el sábado pasado en el triunfo sobre Colón de Santa Fe (2-0) por la Superliga y próximo a cumplir 34 años.



El regreso de Tevez al fútbol argentino fue el más importante en el reciente mercado de pases aunque no el único, ya que también volvieron Mauro Zárate a Vélez Sarsfield, Ricardo Centurión a Racing y Lucas Pratto para jugar en River.



"El fútbol argentino volvió a competir con otros mercados y eso favorece mucho porque retornan jugadores de mucha calidad, eso es algo que considero muy bueno", comentó el entrenador nacido en Casilda hace 57 años.



El exentrenador del seleccionado de Chile y del Sevilla de España se refirió a los próximos compromisos de Argentina, que serán el 23 de marzo ante Italia en la ciudad suiza de Basilea, y el 27 de marzo frente a España en Madrid.



"Serán dos partidos difíciles, diría que son rivales a los que tranquilamente podés enfrentar en las semifinales de una Copa del Mundo. Para aquellos jugadores que tienen que ser evaluados son complejos y también para el DT", analizó Sampaoli.



El DT adelantó que durante esta semana comenzará a presenciar los entrenamientos de los clubes argentinos para sacar conclusiones y estar en contacto con los jugadores.



"Iremos esta semana a los entrenamientos de Boca y de Racing, y desde la próxima lo haremos con otros clubes", expresó Sampaoli, quien acudirá a las prácticas con su ayudante de campo Sebastián Beccacecce, quien también lo acompañó durante su gira por el Viejo Continente.