Vidal también prohibirá la designación de familiares en Provincia

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, adherirá al decreto del presidente Mauricio Macri que prohíbe a los ministros designar a familiares en el ámbito del Poder Ejecutivo.



La mandataria provincial es la primera en pronunciarse a favor de adherir a la medida anunciada por el primer mandatario el lunes en Casa Rosada, según señalaron fuentes oficiales a la agencia Télam.



En tanto, el ministro de Gobierno de Córdoba, Juan Carlos Massei, informó que la administración de esa provincia no adoptará "medidas de excepción ni de emergencia" en el Estado, como la de remover de las distintas áreas de Gobierno a parientes de funcionarios.



El funcionario explicó que la gestión del gobernador Juan Schiaretti no realizó en la administración pública provincial una evaluación "por parentesco" sino "por capacidad y eficiencia en la gestión", con lo cual "no va a haber ninguna medida excepcional".



El gobierno de la provincia de Buenos Aires prevé ahorrar a lo largo del año unos 3.000 millones de pesos con la reducción de la estructura política en el Poder Ejecutivo, la eliminación de las jubilaciones de privilegio y el recorte del gasto en la Legislatura bonaerense dispuestos en 2017.



Tras el anuncio del presidente, desde el gobierno de la Provincia recordaron distintas medidas de reducción del gasto público adoptadas desde el inicio de la gestión de Vidal.



Así, los voceros de la administración provincial dijeron que la gobernadora hizo una baja del 10 por ciento de la planta política apenas asumió y recortó otro 20 por ciento en diciembre pasado, al eliminar más de 221 cargos jerárquicos mediante la reforma de la Ley de Ministerios, lo que generará un ahorro de 600 millones de pesos anuales.



En tanto, el 19 de diciembre, mediante una ley que fue promulgada el 18 de enero, también se dispuso en la provincia la eliminación de jubilaciones de privilegio para legisladores, gobernadores y vices.