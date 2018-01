El padre de Rogelio Frigerio renunció al directorio de YPF

Octavio Frigerio, el exdiputado nacional, y padre del actual ministro del Interior, Rogelio Frigerio, anunció este martes que envió su renuncia al directorio de YPF, luego de que el presidente Mauricio Macri, anunciase que preparan un decreto para limitar la designación en el Estado de familiares de ministros.



Según informaron fuentes de YPF a ámbito.com, el Directorio de la Sociedad anónima deberá tratar la renuncia en su próxima reunión, lo cual será oportunamente informado por la compañía.



"Ignoro si mi situación personal, como padre del Ministro del Interior, va a quedar técnicamente abarcada por sus alcances, ya que YPF no integra la estructura del Estado y es estatutariamente una empresa privada", sostuvo Frigerio, aunque expresó que "no se trata de un tema técnico sino político".



"La intención presidencial es que no haya parientes próximos de sus ministros en cargos de relevancia y yo apoyo esa decisión, que me parece oportuna y conveniente. El gobierno necesita más que nunca ampliar su sustento político y fortalecer su imagen pública para facilitar los cambios estructurales que impulsa. Y en las circunstancias concretas de hoy, la ciudadanía va a recibir positivamente la medida anunciada", expresó en su carta.



Frigerio aclaró que fue designado en YPF en 2016 y que la misma tuvo "inobjetable" legitimidad política y no implicó "ni arbitrariedad, ni nepotismo ni abuso de poder".



Además, explicó su idoneidad para el cargo: "En lo vinculado específicamente a la energía y los hidrocarburos, presidí YPF y, como Diputado Nacional, conduje la Comisión de Energía de la Cámara".



"Esos antecedentes, y no favoritismo alguno, explican mi designación por el voto unánime de los integrantes del Directorio de la empresa, entre los que se cuentan los representantes de media docena de provincias petroleras, oficialistas y opositores", agregó.



Por último, expresó su trabajo por el triunfo político de cambiemos en 2015. "Formé parte de su boleta electoral en la provincia de Buenos Aires e intenté aportar, desde el peronismo al que pertenezco", sostuvo.



"En decenas de actos, asambleas y reuniones, en el conurbano y el interior provincial, defendí ante mis compañeros la posición de que el peronismo tenía el deber histórico de respaldar el proyecto de Cambiemos, que expresaba el interés del país, en tanto las opciones del FPV y el Frente Renovador no representaban las banderas del Movimiento y significaban el regreso a un pasado de dolorosa memoria", concluyó.



La decisión del padre Frigerio se suma a la de otros familiares de funcionarios del Gobierno.



Los que picaron en punta y durante este mismo lunes anunciaron su salida del Gobierno apenas comience a regir el decreto fueron el hijo del ministro de Turismo, Gustavo Santos, Matías Santos Crocsel, quien se desempeña como jefe de asesores de esa cartera, y también las dos hermanas de Triaca.



Se trata de Mariana Triaca, quien es directora del Banco de la Nación Argentina (BNA) desde diciembre pasado, y Lorena Triaca quien -mediante una carta que se hizo pública- dejó de ser la directora de Asuntos Externos de la Agencia Argentina de Inversiones.



Otros dos funcionarios que renunciaron antes de que sea oficial el decreto fueron Rodrigo de Loredo, yerno del ministro de Defensa, Oscar Aguad, que era el presidente de ARSAT, y Andrés Peña, hermano del jefe de Gabinete, Marcos Peña, actual subsecretario de Desarrollo Institucional Productivo del Ministerio de Producción.



Además, dejó su cargo Francisco Langieri Bullrich, el hijo de Patricia Bullrich, quien se desempeña en la Secretaría País Digital, dependiente del Ministerio de Modernización.