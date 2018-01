Wall Street se recupera y avanza un 0,8%

Wall Street se recupera de parte de las pérdidas que acumuló en las dos sesiones anteriores, con un alza de 0,8% en el Dow Jones de Industriales, el principal indicador.



El Dow Jones subía 209,78 puntos, hasta 26.286,67 enteros. Sólo en la sesión del martes este indicador había perdido 363 puntos, y en la del lunes retrocedió 177.



Por su parte, el selectivo S&P 500 subía 0,44 % o 12,35 puntos, hasta 2.834,78 enteros, mientras que el índice compuesto del mercado Nasdaq avanzaba 0,56 % o 41,19 puntos, hasta 7.443,67 unidades.



Por sectores, sólo retrocedían dos, el de salud (0,35 %) y el de empresas de servicios públicos (0,06 %), mientras que los avances mayores eran para el de energía (0,85 %) y el industrial (0,75 %).



De los 30 títulos incluidos en el Dow Jones, las alzas estaban encabezadas por Boeing, que subía 5,15 % como reacción del mercado a los resultados trimestrales que dio a conocer antes del comienzo de las operaciones de Wall Street.



Detrás quedaban UnitedHealth (2,28 %), que recupera parte de las pérdidas que sufrió el martes, y General Electric (1,57 %).



Los descensos más importantes dentro de esa lista de empresas los tenían la tecnológica Cisco (1,49 %), la farmacéutica Merck (0,84 %) y la tecnológica Intel (0,66 %).



La sesión se desarrollaba en medio de una nueva tanda de resultados trimestrales, como los que dio a conocer Boeing antes de la apertura del mercado y los que difundirán Facebook y AT&T después de que concluyan las operaciones.



De acuerdo con medios especializados, el 80 % de los integrantes del S&P 500 que han dado a conocer ya sus datos han anotado unos beneficios mayores a lo esperado, y el 81 % han tenido unos ingresos que han superado las expectativas.



El mercado también está pendiente de los resultados de la reunión de dos días que comenzó el martes la Reserva Federal, la última encabezada por Janet Yellen, aunque no se esperan decisiones mayores.



Sólo un 5 % de los analistas cree que hoy se decidirá un nuevo incremento en las tasas de interés, según datos de la firma CME.



Antes de la apertura de la sesión la firma ADP dio cuenta de que en enero pasado hubo un incremento neto de 234.000 puestos de trabajo en el sector privado, por encima de los 185.000 calculados por los analistas, un dato que también estaba impulsando al mercado.



De cualquier forma, el parqué neoyorquino está a la espera de las cifras sobre el nivel de empleo en Estados Unidos que dará a conocer el Gobierno el próximo viernes, antes de la apertura de las operaciones en Wall Street.



En otros mercados, el petróleo de Texas bajaba a 64,36 dólares el barril, el oro subió un 2,5% en enero a u$s 1.339,90, la rentabilidad de la deuda pública a diez años subía al 2,711 % y el dólar bajaba terreno ante el euro, que se cambiaba a 1,2453 dólares.



• Europa



Las bolsas en Europa operan con mayoría de bajas y se esfuerzan en frenar las caídas de ayer, a pesar del golpe sufrido al cierre en Wall Street (terminó el martes en números rojos con el Dow Jones sufriendo su caída más fuerte desde mayo de 2017).



La oleada de resultados y la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos marcan la última jornada de un mes en el que el Ibex acumula cerca de un 4% de revalorización. El índice selectivo español respira con el visto bueno a los resultados de Santander.



En Europa la oleada de resultados empresariales se multiplica, y comparte protagonismo con un dato clave en los planes del BCE, el IPC de la eurozona.



La inflación se replegó desde el 1,4% hasta el 1,3%, en línea con lo esperado. Al otro lado del Atlántico, la batería de resultados se completará con las cifras de creación de empleo del sector privado y, en especial, con el desenlace de la reunión de la Reserva Federal.



En tanto, la decisión final de la Fed se conocerá con los mercados europeos cerrados. Los ajustes de carteras, por tanto, se verán condicionados por las expectativas que genera su mensaje. En ese marco, los analistas no esperan para este miércoles una nueva subida de tipos, después de la aprobada en diciembre, pero sí más pistas que permitan confirmar si la Reserva Federal mantiene su previsión de tres subidas de los tipos de interés a lo largo de 2018.



• Tokio



El promedio de acciones japonesas Nikkei bajó el miércoles, por sexta sesión seguida, en una sesión volátil en la que la mayoría de sus sectores cerraron con pérdidas.



El Nikkei retrocedió un 0,8% a 23.098,29 unidades, su sexta jornada seguida de pérdidas, tras operar más temprano en la sesión en territorio positivo. El índice general Topix cedió un 1,2% a 1.836,71 puntos.