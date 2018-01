Quilmes: la cuna del nepotismo

Mauricio Macri anunció en las últimas horas que, a través de un decreto, prohibirá la designación de familiares de ministros en cargos públicos. En sintonía, la gobernadora María Eugenia Vidal confirmó que también se sumará a la medida en uno de los centros neurálgicos del nepotismo vernáculo. Si la escala de poder sigue su tiempo y curso, todos los intendentes de Cambiemos deberán acatar la decisión en sus municipios. Pero no todo suele ser tan lineal.



En caso de que sí lo fuera, y a juzgar por la cantidad de familiares y conocidos que ocupan cargos, alguien del clan Molina tendría que ceder. La cara visible, Martiniano, está al frente de Quilmes, uno de los distritos más complicados del Conurbano. Allí, el ex cocinero ejerce el poder con su hermano Tomás como secretario general de la intendencia; su madrastra, la periodista Raquel Coldani, como presidenta del bloque de Cambiemos en el HCD local; y su padre Jorge -de gran incidencia en el distrito-, quien pese a no tener en la actualidad un cargo municipal, en su momento fue acusado de cobrar coimas y asumir una dirección falsa en el Ministerio de Salud de Buenos Aires.



"Toman al Estado como una empresa familiar. Es algo propio de Cambiemos. Y el Estado no es una empresa. Lo que hace el hermano de Martiniano es llevar adelante las políticas de Cambiemos en Quilmes. Más allá de su mal funcionamiento, el problema de Quilmes tiene que ver con ocuparse solo del centro y de Bernal. No están pensando en la Ciudad", asegura María Eva Stoltzing, concejal del Frente para la Victoria en Quilmes.



Pero el nepotismo no es sólo una cuestión de apellido. Guillermo Sánchez Sterli -quien hasta diciembre fue jefe de Gabinete y hoy es diputado provincial- fue acusado en su momento de ubicar a cerca de 20 familiares y amigos en el Gobierno de Molina. Desde su ex esposa -María Soledad Hernández- hasta sus hermanos -Diego y Darío- pasando por tíos -Elizabeth Virgilio y Fabián Morales- y primos -Facundo y Juan Cruz Maisu y Lura Rua y Alejo Val Gora-. Lo que se dice, una familia unida.



Según Claudio Arevalos de ATE, "siempre se entró a trabajar por amiguismo o militancia. Y los que lo sufrimos somos los trabajadores municipales. Molina dijo que iba a achicar cargos políticos y echó a trabajadores que ganaban 7 mil pesos". El sábado, los ex municipales realizarán un festival frente al playón de Solano para recaudar plata para los 100 trabajadores despedidos. "Nos vienen prometiendo que los van a reincorporar de a poco, pero no hicieron nada", sentencia.



La idea de prohibir el nepotismo no es nueva. El diputado provincial Guillermo Castello, quien el año pasado presentó un proyecto de ley con el fin de impedir la designación de familiares de funcionarios en cargos públicos, asegura que "el nepotismo es transversal a la clase política. No es patrimonio del peronismo. Se ve muy claramente en el interior de las provincias. Lo repiten todos los partidos. Es algo que está muy arraigado y que, lamentablemente, se naturalizó".



Pese a que la iniciativa se cajoneó, Castello -quien ocupa una banca de la Coalición Cívica- volverá a presentarlo este año acompañado de varias firmas que se envalentonaron luego del anuncio del presidente. Y lo más probable es que, en esta oportunidad, tenga mejor suerte. Sin embargo, hay diferencias con lo decretado por Macri.



"El proyecto no se refiere solo a los ministros, sino a todos los funcionarios de los tres poderes del estado. Macri habló de parientes consanguíneos hasta el segundo grado. Nosotros hablamos de cualquier grado, y en línea colateral hasta el cuarto grado: el cónyuge o los parientes por afinidad". Y agrega que "la mayor parte del problema está en los municipios, por eso los invitamos a qué adhieran a través de sus concejos deliberantes".



En Escobar, cuna opositora al macrismo, no fue necesario. El intendente Ariel Sujarchuk aseguró que también vedará el nepotismo.



Para finalizar, ante la consulta sobre qué deberían hacer aquellos intendentes que en la actualidad tienen parientes en el gobierno, el edil sentencia: "tendrían que poner las barbas en remojo y analizar caso por caso hasta, eventualmente, seguir el ejemplo del presidente". Habrá que esperar cuál será la decisión de Molina.