Vidal garantizó tres medidas para el inicio de clases: vacantes, una comida al día y boleto estudiantil

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció una serie de mejoras en el área de Educación destinadas a ampliar el Servicio Alimentario Escolar, construir 650 nuevas aulas para el nivel inicial que garanticen vacantes a partir de sala de cinco años y extender el boleto estudiantil a todos los niveles, incluidos los alumnos de quince universidades nacionales del distrito.



"El éxito para que puedan aprender es que los chicos tengan buenas condiciones de aprendizaje", remarcó la mandataria provincial. En ese sentido, anunció tres medidas que implementará la Provincia para el incio lectivo 2018.



"Priermo, vamos a extender el boleto estudiantil en los próximos años para que lleguen a todos los chicos que quieran estudiar en la universidad pública. El transporte es parte de los costos que una familia tiene que pagar. Por eso, desde 2016 la Provincia implementó una demanda que tenía 40 años de espera que es el boleto estudiantil gratuito", destacó.



En segundo lugar, se refirió a la decisión de garantizar que un millón trescientos mil chicos "si o si tengan el acceso garantizado al desayuno o a la merienda". "Esto es que todos los chicos que van a la primaria o al jardín en Provincia tengan un desayuno o una merienda asegurada", detalló.



"Es muy importante cómo se alimentan los chicos. Un chico que no desayunó bien no puede aprender cuando llega a la escuela. La provincia tiene todavía niveles de pobreza que duelen y sabemos que hay muchos chicos que dependen de la comida del comedor escolar", expresó la gobernadora en ese sentido.



"Aumentamos los fondos para que los chicos coman bien. El valor de la comida de cada chico se va a incrementar en casi 150%. A partir de los aumentos de este año, van a comer por una ración de 150% de mayor valor", amplió.



Así, Vidal precisó que ampliará el servicio de comedores y, desde ahora, los chicos que asisten a todas las escuelas públicas de nivel inicial o primario recibirán desayuno o merienda. Para ello, se incorporará a 224 establecimientos, de los cuales el 61% presenta un índice de vulnerabilidad alto o muy alto, que se suman a las 7035 escuelas que ya tienen el servicio. Se trata, entonces, de 82.237 nuevos chicos y una inversión adicional de 300 millones, que significa un monto total para SAE de $5.244 millones.



Vidal detalló que esa inversión se traduce en que los menús contengan "carne, verdura, fruta, que no estaban presentes en 2015". Además, agregó que los desayunos y meriendas tendrá más lácteos. "Estamos casi en el 80%. El objetivo es que en 2019 no haya desayunos o meriendas sin leche", remarcó.



La tercera medida que anunció apunta a asegurar las vacantes para los alumnos a partir de la sala de cinco años. "Es una deuda de la educación provincial cumplir con el nivel inicial de cobertura en el 100%. Hoy no todos los chicos consiguen vacantes en la Provincia", sostuvo al tiempo que agregó: "Vamos a empezar por el nivel de cinco años y construir 640 aulas que van a permitir que los chicos accedan a sala de cinco".



"Que los más chicos puedan ir a la escuela y tengan vacante en sala de cinco, que tengan una comida básica al día y que no tengan costos para llegar a la escuela son las tres medidas que va a impulsar el gobierno de la Provincia cuando inicien las clases", repasó y remarcó que son medidas que se implementarán a partir de marzo.



En el marco de los anuncios, Vidal dijo que en el sistema educativo "los adultos, padres, gobierno, dirigentes gremiales y docentes tenemos que entender que la prioridad y el protagonismo lo tienen los chicos".



Y concluyó: "No queremos que la situación económica de las familias sea un obstáculo para que los chicos puedan estudiar".