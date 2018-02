Por la crisis de la TV por cable, 30 segundos de publicidad en el Super Bowl costarán u$s 6 millones

Los costos para cada anuncio publicitario de 30 segundos durante el partido de la 52 edición del Super Bowl, que se va a disputar el próximo domingo en el U.S. Bank Stadiumn de Minneapolis, costarán u$s 6 millones.



Según un informe de qz.com la razón del aumento es que cada vez son más las personas que abandonan el servicio de televisión por cable. Por lo tanto, la audiencia de televisión a la que le llega la publicidad durante toda la temporada, fue menor que en años anteriores y sólo un evento como el Super Bowl puede mantenerla.



La información que publica Sportsnaut, Tim Calkins, profesor de mercadotecnia de Kellogg School of Management, indica que "gran parte de los medios de comunicación se está fragmentando en audiencias cada vez más pequeñas".



"Así que si quieres llegar a mucha gente, la única forma en que puedes hacerlo es a través del Super Bowl ... porque tiene la combinación de una gran audiencia y un grupo de personas que quieren ver la publicidad. Por eso es tan costoso el poder colocar un comercial en el mayor evento deportivo del año en Estados Unidos".



El domingo 4 de febrero se llevará a cabo el Super Bowl 52 entre los Patriots de Nueva Inglaterra y los Eagles de Filadelfia en el campo de los Vikings de Minnesota. El año pasado el evento fue visto por 111 millones de personas, según el mismo informe, registrando la quinta transmisión más vista en la historia de la televisión.