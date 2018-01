El dólar despidió enero en récord: subió cuatro centavos a $ 19,95 (en el mes, se disparó 5,3%)

El recorte en la tasa de política monetaria durante enero tuvo su efecto directo en el mercado cambiario, donde este miércoles el dólar subió cuatro centavos al récord de $ 19,95 y terminó el mes con un avance del 5,3% en bancos y agencias de la city porteña, de acuerdo al promedio que realiza ámbito.com.



En el segmento mayorista donde operan los grandes jugadores del mercado, la divisa cerró enero con un aumento del 5,4% luego de cerrar la rueda con un avance de un centavo y medio a $ 19,655 y acumular su tercera alza consecutiva.



El mercado cambiario respondió así a la decisión del Banco Central de determinar una rebaja de 150 puntos básicos del tipo de interés de referencia durante este mes hasta llevarla el 24 de enero al 27,25% (desde el 28,75% con que había cerrado diciembre) tras la decisión de "recalibrar" las metas de inflación para este año.



La última rueda del mes mostró a la divisa con una evolución algo errática y mixta, con subas y bajas que respondieron a la tendencia imperante en cada momento de la sesión. Los precios dentro de un abanico de corto alcance pero que en algún momento le hizo alcanzar nuevos máximos históricos ($19,69). El volumen total operado subió un 21% a u$s 852 millones.



El Banco Nación cerró el tipo de cambio a $ 19,65 vendedor para la transferencia y el billete subió a $ 19,90, su valor más alto registrado en el mercado de cambio.



Al contrario de las jornadas previas, los máximos se anotaron a media mañana en los $ 19,72 cuando por imperio de un notorio dominio de la demanda el tipo de cambio se desplazó con cierta rapidez hacia arriba. La aparición de importantes órdenes de venta derivadas de ingresos desde el exterior hicieron retroceder la cotización hasta que tocó mínimos en los $ 19,62. En el último tramo, una recuperación parcial de la demanda permitió que los precios se recuperaran y terminaran en el valor de cierre.



"El nuevo rango en el que se acomodó la divisa parece situarse con un piso más o menos definido en torno a los $ 19,60 pero abre ciertos interrogantes sobre su evolución en el mes próximo, un período en el que habitualmente se intensifican en forma progresiva los ingresos de la primera cosecha del año, un factor que puede contribuir a aligerar los flujos de ingresos y moderar la corrección del tipo de cambio", consideró el analista Gustavo Quintana.



En el mercado secundario de Lebac, donse llegaron a invertir el equivalente de pesos a u$s 350 millones, con tasas de 27%TNA a 21 días y la más larga a 259 días a 25,2%TNA.



En el Rofex, donde se operaron u$s 1.403 millones, el plazo más negociado fue febrero con un 40% del total. El último precio marcado marcado fue $ 19,8950 con una tasa de 16,25% TNA. Los plazos más cortos (febrero-abril) bajaron un promedio de 11 centavos, que es dónde se concentraron la mayoría de los contratos.



En la plaza paralela, por su parte, el blue ascendió en enero 67 centavos a a $ 19,95 tras descender nueve centavos en la rueda, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. De esta manera, no existe brecha con la cotización oficial.



En tanto, el "contado con liqui" se disparó 98 centavos (5,2%) a $ 19,70 en el mes, luego de subir dos centavos en la rueda.



Por último, las reservas del Banco Central descendieron u$s 222 millones hasta los u$s 62.020 millones.