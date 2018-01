Camaño disparó contra Triaca: "No entiendo cómo no tiene el pudor de renunciar, se tiene que ir"

Los coletazos por el caso Sandra que salpicó de lleno al ministro de Trabajo Jorge Triaca sigue dando tela para cortar a propios y extraños. En esta oportunidad, Graciela Camaño salió al cruce contra el titular de la cartera laboral. Con la verborragia que la caracteriza, la presidente del bloque de diputados del Frente Renovar volvió a pedir la salida del ministro: "No entiendo cómo no tiene el pudor de renunciar, se tiene que ir".



"Entiendo que Mauricio Macri defienda a Jorge Triaca porque ha estado con él desde el primer día", lanzó Camaño al considerar que "no tiene que esperar que le acepten la renuncia".



Por lo pronto, una de las espadas del massismo en el Congreso señaló también que "al principio del Gobierno de Mauricio Macri" se votó "la ley antidespidos", por lo que señaló que "la pérdida de puestos de trabajo es responsabilidad del ministro" de la cartera laboral.



Por otra parte, Camaño también se refirió al mega DNU impulsado por Marcri para desregular y desburocratizar el Estado cuestionando que haya sido ingresado al Congreso luego de que el Frente Renovador presentara una "acción de inconstitucionalidad ante la Justicia".



"Si Cambiemos sigue con la costumbre de no tratar los decretos de necesidad y urgencia en el recinto yo seguiré con la acción judicial. Claramente se podía tratar en un proyecto de ley y es un exceso del poder Ejecutivo el legislar por DNU", advirtió la legisladora.



Por lo pronto, el próximo martes se iniciará la acción parlamentaria cuando se ponga en funcionamiento la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo que analizará el mega DNU firmado por el presidente.