El año pasado la industria creció 1,8% y no recuperó caída de 2016

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la actividad industrial registró durante 2017 un incremento del 1,8% con relación al año anterior, cifra que no le permitió recuperar la caída del 4,6% sufrida en 2016.



Por lo pronto, el Estimador Mensual Industrial (EMI) que divulga el organismo oficial registró en diciembre una leve suba del 0,3% respecto de igual período del año anterior.



En lo que respecta a los bloques del indicador, en el acumulado del año respecto de 2016, se observaron crecimientos en las industrias metálicas básicas (9,2%), la metalmecánica excluida la industria automotriz (8,5%), los productos minerales no metálicos (6,2%), la automotriz (5,4%), los productos de caucho y plástico (1,5%) y la edición e impresión (0,9%).



En tanto, para la misma comparación, se registraron disminuciones en la industria textil (6,7%), la del tabaco (4,7%), la alimenticia (1,4%), la refinación del petróleo (1,4%), el sector químico (1%) y el bloque de papel y cartón (0,2%).



Dentro del rubro Alimentos, los que observaron incrementos en el acumulado anual de 2017 respecto de 2016 fueron: la producción de carnes rojas (8,3%), carnes blancas (2,4%) y yerba mate y té (2,2%).



Para la misma comparación, los rubros que presentaron disminuciones fueron: lácteos (5,9%), molienda de cereales y oleaginosas (5,4%), azúcar y productos de confitería (5,2%) y bebidas (0,8%).



En el grupo bebidas, la disminución observada en diciembre con relación al mismo mes de 2016 se origina principalmente en las caídas registradas por la actividad vitivinícola y el sector productor de gaseosas.



Para la comparación de diciembre de 2017 con respecto al mismo mes de 2016, se observan subas en las industrias metálicas básicas (17%), textil (13,3%), los productos minerales no metálicos (10,2%), la química (3,7%), el bloque de papel y cartón (2,8%), la refinación del petróleo (2,3%) y la metalmecánica excluido el sector automotriz (1,8%).



Por otra parte, para la misma comparación se registran bajas en la industria del tabaco (23,7%), automotriz (12,7%), alimenticia (7,3%), los productos de caucho y plástico (2,3%) y la edición e impresión (1,3%).



• Privados alertan



La industria acumuló un incremento que rozó el 2% en 2017, pero si se considera el retroceso de 2016, el sector se encuentra "casi 3% por debajo de los niveles de 2015". "Peor aún, si consideramos el crecimiento poblacional, la contracción Industrial per cápita asciende a 5% en dos años", alertó un estudio elaborado por la consultora Ecolatina.



Señaló que en diciembre el Estimador Mensual Industrial trepó 0,3% aunque, aclaró que según cálculos propios, registró una caída de 1% en la comparación mensual desestacionalizada. "La industria acumuló un incremento que rozó el 2% en 2017.



Sin embargo, considerando el retroceso de 2016 (de 4,6%), este sector se encuentra casi 3% por debajo de los niveles de 2015", apuntó.



En ese sentido, analizó que por ramas, "la mitad ellas volvieron a caer el año pasado".



"Sin embargo, dado que su caída fue más moderada que el alza de las otras seis las ramas, la producción manufacturera cerró 2017 con saldo positivo", destacó.



Aclaró que "pese a este avance, sólo dos de las doce ramas que conforman la producción manufacturera recuperaron el nivel de 2015 y sólo metalmecánica logró superar el pico de 2,1%.



"La apreciación cambiaria, un consumo masivo que no despega y la progresiva apertura comercial en un contexto de atraso cambiario están golpeando a los sectores que compiten con el resto del mundo", advirtió.



Resaltó que "en contraposición, "el despegue de la obra pública y los fondos frescos del blanqueo estimularon a los sectores no transables".