Agüero cerró una jornada perfecta para Manchester City

Tottenham, dirigido por el santafesino Mauricio Pochettino, le ganó a Manchester United por 2-0, como local, y le dio una contundente ayuda al otro equipo de la ciudad fabril, el Ciy, que también triunfó en un encuentro correspondiente a la 25ta. fecha y saca cada vez más ventaja en la cima de la Premier League.



El mediocampista ofensivo del conjunto londinense, el danés Christian Eriksen, anotó su tanto a los 10.5 segundos y quedó por detrás de Ledley King (Tottenham), a los 10.1, y Alan Shearer (Newcastle), a los 10.3, entre los tantos más rápidos del certamen .



Además, en Tottenham, conducido por Pochettino, ingresó el volante ex River Plate Erik Lamela -jugó 11 minutos- en lugar del surcoreano Son Heung-Min.



Por su lado, el delantero chileno Alexis Sánchez debutó con la camiseta de Manchester United en la competencia inglesa, ya que la pasada semana lo hizo en la FA Cup.



En el equipo de Manchester estuvieron el arquero nacional Sergio Romero y el defensor Marcos Rojo en el banco de suplentes pero no entraron al campo de juego.



Con este resultado, Tottenham suma 48 unidades y ocupa el cupo de la Europa League (quinto puesto) de la próxima temporada, al tiempo que Manchester United (53 puntos) continúa como escolta del City (68).



Por otro lado, Sergio Agüero redondeó el éxito del líder Manchester City, que también contó con el marcador central Nicolás Otamendi entre los titulares, sobre West Bromwich, último, con Claudio Yacob (ex Racing Club), por 3-0, de local.



El ex Independiente llegó a los 17 goles en la competencia y se puso a cuatro del máximo anotador, el inglés Harry Kane (Tottenham).



Además, la jornada tuvo los siguientes resultados: Chelsea 0-Bournemouth 3; Everton 2-Leicester City 1; Newcastle 1-Burnley 1; Southampton (Guido Carrillo y DT Mauricio Pochettino) 1-Brighton And Hove 1 (Leonardo Ulloa); Stoke City 0-Watdford (Roberto Pereyra) 0.



Posiciones: Manchester City 68 puntos; Manchester United 53; Liverpool y Chelsea 50; Tottenham Hotspur 48; Arsenal FC 42; Burnley 35; Leicester City 34; Everton 31; Bournemouth 28; Watford y West Ham 27; Crystal Palace 26; Newcastle, Brighton And Hove, Stoke City y Huddersfield 24; Southampton y Swansea City 23; West Bromwich 20.