Por primera vez en la historia, un club compró a un futbolista con bitcoins

Un club del fútbol turco completó la primera transferencia del mundo usando la criptomoneda bitcoin. Se trata del Harunustaspor, un equipo amateur, que contrató a Omer Faruk Kiroglu, de 22 años, por u$s 531 dólares en bitcoin y u$s 665 en efectivo.



El presidente del club, Haldun Sehit, destacó que la operación es pionera en su tipo para un club deportivo: "Nosotros la hicimos para hacernos un nombre en el país y en el mundo (...) Estamos orgullosos".



El bitcoin mostró una gran volatilidad en los últimos meses. Después de alcanzar un máximo histórico de u$s 20.000 el 17 de diciembre en la plataforma Bitstamp, se desplomó más de 50 por ciento durante el mes siguiente a menos de u$s 10.000, pero posteriormente se estabilizó en torno a los u$s 11.000.



El Gobierno turco advirtió contra el uso de la criptomoneda, diciendo que supone riesgos ya que no hay bases legales disponibles para tales transacciones.