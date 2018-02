Bassano sobre aumentos: "El consumidor nota que el ingreso se le achica a pasos agigantados"agigantados"

Febrero comenzó con el aumento de los valores de los boletos de colectivos y trenes urbanos, de las cuotas de los servicios de medicina prepaga y de las tarifas de suministro eléctrico. En ese marco, el titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (Adduc), Osvaldo Bassano, cuestionó las subas al tiempo que afirmó que "el consumidor nota que el ingreso se le achica a pasos agigantados".



"Aumentaron las tarifas de los servicios sin inversión. La calidad del servicio es muy mala. En el caso de la luz, no hay cuadrillas para arreglar los problema, con lo que un corte de electricidad puede durar varios días", sostuvo en declaraciones al programa "Mañana Sylvestre", que se emite por Radio 10. En ese sentido, consideró que lo único que se mantiene es la ganancia de las empresas, que no realizan inversiones.



En tanto, se refirió a la suba de la cuota de la medicina prepaga (rige un aumento del 4% a partir de este jueves) y dijo que "impacta en la salud porque no hay mejoras en el sistema".



Por último, se refirió al tarifazo en el transporte y opinó que el mismo "va a impactar en el 80% de la población". "Desde que comenzaron los tarifazos con este Gobierno, en la mayoría de los casos no ha habido buena información", concluyó.