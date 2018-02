Sergio Maldonado: "Seguimos pidiendo verdad y justicia por Santiago"

A seis meses de la desaparición de Santiago Maldonado, su hermano Sergio ratificó el reclamo de "verdad y justicia" por el joven y se quejó de que en la percepción popular "quedó como que se ahogó solo y ya está".



"La sociedad estuvo involucrada y tenía una visión en la que estaba a favor y después empezó a estar en contra. La muerte no importó: estabas de un lado político o del otro. Es algo absurdo y espero que la gente se lo replantee", sostuvo.



En diálogo con Radio del Plata, consideró que "el juez (federal de Esquel, Guido Otranto) podría haber actuado de una forma imparcial, haber apartado a la Gendarmería".



"Hubiéramos evitado todo el periplo que se sufrió" durante los 78 días en que estuvo desaparecido el joven que participaba de una protesta de la comunidad mapuche de Pu Lof en el departamento chubutense de Cushamen cuando efectivos de la Gendarmería los desalojó, agregó Sergio Maldonado.



El hombre ratificó que, a su entender, el cadáver de su hermano fue puesto en el lugar en el que fue hallado el pasado 17 de octubre a la vera del Río Chubut.



"Yo sostengo que el cuerpo no estaba ahí, porque todos los rastrillajes que hicieron ahí dieron negativo. No hay forma de que el cuerpo estuviera ahí y no lo vieran", remarcó.



En ese sentido, lamentó que "cuando el juez (federal de Rawson, Guillermo Lleral) salió y dijo que (el cuerpo de Santiago Maldonado) no tenía signos de violencia" según la autopsia "queda como que se ahogó solo y ya está".



"En realidad, lo que dice (la autopsia) es que no se puede determinar la fecha de la muerte", indicó el hermano mayor del artesano, quien se quejó de que "se la corre a Gendarmería del eje y se dice ´se ahogó solo´".



Asimismo, repudió las amenazas, hostigamientos y críticas que recibió su familia desde la desaparición del joven, el pasado 1° de agosto: "No me quiero victimizar, pero viene una metodología y en todos los casos es lo mismo: a la persona que le pasa algo, a la familia la empiezan a atacar, la desprestigian, le dan por todos lados, se deslegitima el reclamo, se los menosprecia".



Además, en declaraciones a radio La Imposible, le adjudicó además la "responsabilidad absoluta" por la falta de esclarecimiento del caso a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien -aseguró- "avaló el comportamiento de los gendarmes, por no querer ´tirar uno por la ventana´", según expresión de la funcionaria.



"Con la muerte de Rafael Nahuel y los hechos represivos que ocurrieron después de la desaparición y muerte de Santiago quedó claro para qué necesitaba a la Gendarmería", resaltó el hermano del artesano.



Y concluyó: "Seguimos pidiendo verdad y justicia por Santiago".



• Actividades en homenaje



Dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos participaron de un homenaje a Santiago Maldonado, en el marco de un encuentro, organizado por los propios familiares del joven artesano, que se desarrolló en el auditorio del gremio de los telefónicos, Foetra, ubicado en Hipólito Yrigoyen 3171, del barrio porteño de Almagro.



Acompañado por una muestra de fotografías titulada "Donde estés con tu alma", la actividad incluyó una serie de charlas, una de ellas con la participación de dirigentes sociales y políticos, otra con periodistas, otra con referentes de organizaciones de derechos humanos, y, finalmente, a las 21, una con integrantes de la familia y el equipo que la asiste en su querella en la causa.



La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto; la directora ejecutiva del capítulo argentino de la organización Amnistía Internacional, Mariela Belsky; y el exjuez platense Carlos Rozanski, serán los participantes de la mesa que se desarrollará a partir de las 20 en el auditorio de Foetra.



Previamente, será el turno, a las 18, de una mesa que tendrá como protagonistas a los diputados Victoria Donda (Libres del Sur), Horacio Pietragalla (Unidad Ciudadana) y Myriam Bregman (Partido de los Trabajadores Socialistas), y el titular de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), Juan Grabois.



En tanto, a las 19, tendrá lugar una charla con la participación de los periodistas Sebastián Premici, Fernando Soriano, Cecilia González, Maxi Goldschmidt y Mario Wainfeld.



El cierre, previsto para las 21, estará a cargo del hermano de Santiago Maldonado, Sergio Maldonado; de la cuñada, Andrea Antico; de la abogada Verónica Heredia; del perito Alejandro Incháustegui; y de la psicóloga Mirta Fabre.



"Familia y amigos de Santiago Maldonado invitamos al encuentro, en el que volveremos a pedir Justicia y Verdad para Santiago", aseveraron los allegados al joven artesano por medio de un comunicado difundido en el página www.santiagomaldonado.com.