Por mayor oferta, el dólar cayó 19 centavos a $ 19,76 tras cerrar enero en récord

La presión ejercida sobre el tipo de cambio durante los últimos días de enero se diluyó por completo en la primera rueda de febrero. Tal es así que el

dólar descendió 19 centavos a $ 19,76 en bancos y agencias de la city porteña, de acuerdo al promedio que realiza ámbito.com en medio de una ola vendedora de inversores y el desarme de posiciones de bancos.



De esta manera, el billete registró su mayor baja desde principios de enero (había cedido 32 centavos el 10 de enero) y cortó una racha de tres alzas consecutivas.



Fue en línea con el segmento mayorista donde operan los grandes jugadores del mercado, en el que la divisa se hundió 27 centavos a $ 19,40, su primera baja en cuatro ruedas.



El Banco Nación a $ 19,38 vendedor para la transferencia y el billete a $ 19,65 vendedor.



Fernando Izzo, de ABC Mercados de Cambio, resaltó que "el 24 de enero, el dólar subió más de 30 centavos, es decir, lo inverso a lo que sucedió en esta rueda, y tan sólo han pasado nueve días, mostrando la inestabilidad del precio, que se acomoda a las circunstancias y estrategias económico financieras para optimizar el negocio de los bancos e inversores".



En la primera jornada de febrero, la moneda norteamericana operó con tono débil y ofrecido a lo largo de todo su desarrollo, producto de fuertes ingresos desde el exterior que deprimieron su cotización.



Los valores más altos se anotaron en el arranque de la sesión al operarse en los $ 19,60, ya siete centavos debajo del cierre previo. Las órdenes de venta comenzaron a fluir desde temprano ejerciendo una presión sobre los precios del dólar que reaccionaron con bajas sucesivas. La intensidad de la oferta se acentuó en la última hora momento en que se anotó el mínimo de cierre.



En este contexto, el volumen operado descendió un 8% a u$ 783 millones.



"Creemos adecuado proceder a una mayor pesificación de las carteras, con especial atención tanto en oportunidades de compra-venta, fijando un objetivo de pesificación a marzo acorde al perfil de riesgo de cada inversor", dijo la consultora Delphos Investment.



Desde PR Corredores de Cambio, indicaron que "la fuerte presión que soportó el dólar en el segmento mayorista en los últimos días de enero y que le hizo finalizar en los máximos históricos se diluyó por completo en la primera rueda de febrero".



Agregaron que "los precios retrocedieron con fuerza y le hicieron perder al dólar toda la ganancia de las últimas cuatro jornadas, volviendo al nivel exhibido en el inicio de la semana anterior antes de que se iniciara la escalada que los llevó a rozar por momentos los $ 19,70".



En el mercado de dinero, el "call-money" siguió operando entre bancos a 26,25%TNA y se hizo "swaps cambiarios" por u$s 274 millones, para tomar y/o colocar pesos con uso de compra-ventas de dólares en el mercado de cambio, para liquidar entre el viernes y el lunes.



En el mercado secundario de Lebac se negociaron el equivalente de pesos de u$s 430 millones para colocar en letras a los plazos cortos a tasas cercanas al 27%TNA. La más larga fue pactada a tan solo 195 días a 25,3%TNA.



El volumen total del Rofex fue de u$s 684 millones, de los cuales un 35% se hizo para fin de mes a $ 19,672 a una tasa de 20,4%TNA. El plazo más largo operado fue julio, que cerró a $ 21,34 que da una tasa de 20,50%TNA.



Por su parte, en la plaza paralela, el blueperdió dos centavos a $ 19,93, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" retrocedió 21 centavos a $ 19,49.



Por último, las reservas del Banco Central descendieron ayer u$s 222 millones hasta los u$s 62.020 millones.