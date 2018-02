Las exportaciones de lácteos cayeron 24,5% en 2017

Las exportaciones de productos lácteos cayeron 24,5% en 2017 y alcanzaron las 226.382 toneladas, retracción que se puede explicar por la falta de competitividad internacional de ese sector agroindustrial y por la escasez de materia prima que persiste desde las inundaciones de mediados de 2016.



El valor percibido por exportaciones lecheras el año pasado fue de u$s 726.774 millones y la variación de caída interanual fue de 10,7%, de acuerdo con datos difundidos por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA).



El año pasado el país colocó sus productos lácteos a un precio promedio de u$s 3,191 por tonelada, contra los u$s 2.704 del año anterior y la suba de los valores se ubicó en 18% interanual.



Argentina batió sus récord de exportación de lácteos en 2011, con 450.415 toneladas que se colocaron en el exterior generando divisas por u$s 1.758.654 pero, desde entonces, el negocio de exportación de lácteos se redujo prácticamente a la mitad.



Los analistas explican que la retracción se explica por la escasez de leche fluida para procesar y el hecho de abastecer al mismo tiempo el mercado interno y la demanda del exterior.



En 2017 la producción de leche fluida se mantuvo por segundo año consecutivo por debajo de los 10.000 millones de litros, como consecuencia de las inundaciones de abril de 2016 y enero de 2017 en las principales zonas cuencas de Santa Fe y Córdoba.



Además, los bajos precios cobrados por el productor durante el periodo provocó un efecto desaliento y el cierre de numerosos tambos.



El cuadro se completa con la poca competitividad exportadora del país debido a los altos costos internos, el retraso del tipo de cambio y la situación que vive la industria láctea, con la crisis de la cooperativa SanCor (que había sido la mayor exportadora) como mejor ejemplo.



En ese contexto, según el informe de OCLA, las caídas de las exportaciones se produjeron en casi todos los rubros: las de leche en polvo se ubicaron en 95.736 toneladas y retrocedieron 31,7%; las de quesos llegaron a 44.205 toneladas y se contrajeron 16,1%; y la del resto de productos lácteos aportaron 86.290 toneladas, con un ajuste de 19,2%.



Por destino, según el volumen de negocios, las exportaciones de lácteos de 2017 se canalizaron hacia Brasil (37,9%); Argelia (10,6%); Rusia (9,8%); China (8,1%); Chile (6,4%); Paraguay (3,1%); Indonesia (2,6%); Uruguay (2,4%); Estados Unidos (1,8%) y el resto de países (15,6%).