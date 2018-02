Escándalo: club de la Premier no quiere contratar jugadores africanos porque "causan caos"

El West Ham United suspendió a su director deportivo, Tony Henry, debido a unas acusaciones realizadas por el diario británico Daily Mail en las que se asegura que el directivo realizó comentarios racistas sobre jugadores africanos.



El Daily Mail publicó que Henry, en un escrito al West Ham, señaló que los jugadores africanos "causan caos" cuando no participan con el equipo. "El West Ham no tolerará ningún tipo de discriminación y, por lo tanto, actuó rápidamente debido a la grave naturaleza de este tipo de actos", reza el texto oficial del club.



"La familia del West Ham es una familia inclusiva donde, sin importar género, raza, religión u orientación sexual, todo el mundo se siente bienvenido e incluido", continuó el escrito.



El West Ham cuenta con seis jugadores de ascendencia africana: Cheikhou Kouyate, Pedro Obiang, Joao Mario, Angelo Ogbonna, Arthur Masuaku y Edimilson Fernandes. "El club no hará más comentarios hasta que la investigación haya concluido", finalizó el conjunto londinense.