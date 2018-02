¿Cómo les fue a las grandes empresas en el mundo durante 2017?

Grandes empresas multinacionales informaron a los mercados sus resultados de 2017, con mayoría de subas en sus ganancias y panoramas positivos para este año:



• Facebook



Facebook terminó 2017 con buenos resultados financieros pero reconoció que sus usuarios pasan menos tiempo en la red social a causa de los cambios recientes. "2017 fue un año sólido para Facebook, pero también un año difícil", admitió su presidente, Mark Zuckerberg, citando en particular el debate sobre las redes sociales y la fiabilidad de las noticias que se publican en ellas.



"En 2018 queremos asegurarnos de que Facebook no sólo sea divertido de usar sino también bueno para el bienestar de la gente y de la sociedad", dijo Zuckerberg durante una conferencia telefónica con analistas para anunciar los resultados.



En el cuarto trimestre de 2017, los beneficios aumentaron un 20%, hasta 4.260 millones de dólares, gracias al aumento tanto de los ingresos publicitarios como de los usuarios. Desde hace meses las redes sociales están en el punto de mira, en particular Facebook, por haber dejado publicar en sus páginas información falsa o deformada, sobre todo durante la campaña presidencial estadounidense de 2016. Frente a las críticas, Facebook ha puesto en marcha varios cambios en la forma en que selecciones sus contenidos, como limitar la presencia de vídeos virales.



Pero al mismo tiempo estas modificaciones han hecho caer un 5% el tiempo que los usuarios pasan en la red social en el último trimestre de 2017, indicó Zuckerberg. También anunció una caída del número de usuarios activos diarios en Estados Unidos y en Canadá entre el tercer y el cuarto trimestre.



En 2018 Facebook anunció nuevos cambios para limitar la presencia de publicaciones institucionales (de medios de comunicación o marcas comerciales) y potenciar las publicaciones de los amigos y la familia.



• Alibaba



Alibaba Group Holding Ltd, la mayor empresa de comercio electrónico de China, reportó un incremento de 56 por ciento en sus ingresos en el tercer trimestre, superando las expectativas de analistas, al tiempo que desestimó cualquier preocupación sobre una desaceleración del mercado.



La compañía también dijo que comprará una participación de 33 por ciento en su filial de pagos Ant Financial a cambio de ciertos derechos de propiedad intelectual del gigante del comercio electrónico.



Los ingresos para el período de octubre-diciembre subieron a 83.030 millones de yuanes (13.190 millones de dólares), lo que se compara con los 53.250 millones de yuanes de un año antes. Eso superó los 79.800 millones de yuanes estimados en promedio por analistas consultados en un sondeo de Thomson Reuters.



Las acciones de Alibaba aumentaron en casi el doble el año pasado por fuertes ventas y la firma está valorada actualmente en 523.000 millones de dólares, pero compite con rivales en su negocio clave minorista, lo que según analistas afectará su crecimiento.



La ganancia neta atribuible a los accionistas subió a 24.070 millones de yuanes, o 1,41 dólares por acción, un 34,8 por ciento más desde los 17.900 millones de yuanes del mismo trimestre del año pasado.



Eso se compara con una estimación de 21.500 millones de yuanes arrojados en un sondeo de Thomson Reuters entre analistas.



Los ingresos del negocio principal de comercio de Alibaba subieron un 57,3 por ciento. La empresa usualmente reporta ingresos más altos en el tercer trimestre debido a las ofertas del Día de los Solteros, que tiene lugar el 11 de noviembre, que es el evento de ventas más grande del mundo.



• Unilever



Los beneficios de la multinacional holandesa de productos de consumo y alimentación Unilever se dispararon un 16,9% en 2017, hasta 6.500 millones de euros, tras un año de "grandes cambios", indicó la compañía. Por su parte la facturación aumentó un 1,9% durante el año, hasta 53.700 millones de euros.



• Shell



Royal Dutch Shell podría superar a Exxon Mobil como el mayor generador de efectivo del sector energético, luego de que unos precios más altos del petróleo y el gas que se sumaron a un mejor desempeño elevaron los ingresos de la compañía anglo-holandesa en 2017.



El presidente ejecutivo de la empresa, Ben van Beurden, no ha ocultado su deseo de desafiar el dominio de Exxon en la lista de las petroleras más grandes del mundo, después de que la compra de BG Group en 54.000 millones de dólares en 2016 catapultó a Shell al segundo lugar en términos de producción.



Shell reportó el jueves que más que duplicó sus ganancias en 2017 a 16.000 millones de dólares, el nivel más alto desde el inicio de la desaceleración de 2014.



El flujo de efectivo de sus operaciones en 2017 aumentó a 35.650 millones de dólares desde los 20.620 millones de un año antes, lo que pone a Shell en camino de vencer a Exxon, que se prevé generó 32.600 millones en 2017, según estimaciones de analistas de la firma Jefferies. Exxon reportará sus ganancias el viernes.



• Mastercard



Mastercard Inc, la segunda mayor red de pagos a nivel global, informó el jueves un desplome de 76 por ciento en su ganancia del cuarto trimestre, afectada por un cargo extraordinario de 981 millones de dólares tras la entrada en vigencia del nuevo código tributario estadounidense.



El beneficio neto bajó a 227 millones de dólares, o 21 centavos por papel, en el trimestre terminado el 31 de diciembre, desde los 933 millones de dólares, o 86 centavos por papel, del mismo período del año previo. Sin contar ítems, Mastercard ganó 1,14 dólares por acción.



En promedio, los analistas esperaban una ganancia de 1,12 dólares por papel, según Thomson Reuters I/B/E/S. No quedó claro inmediatamente si las cifras eran comparables.



El ingreso neto creció a 3.310 millones de dólares desde 2.760 millones de dólares.



• AT&T



La compañía estadounidense de telecomunicaciones AT&T vio sus ganancias netas explotar en el cuarto trimestre del año pasado bajo los efectos de la reciente reforma fiscal, aunque, ajustado a esos elementos excepcionales, quedó conformé a las expectativas del mercado.



La firma registró un beneficio neto de 19.000 millones de dólares, contra 2.400 millones en el mismo periodo del año anterior. Ajustado a los diferentes elementos y cargas excepcionales, las ganancias fueron de 65 centavos por acción, en línea con los analistas.



Mientras tanto, los ingresos se mostraron casi estables en 41.700 millones de dólares, cuando el mercado esperaba una caída a 41.200 millones.



La empresa de telecomunicaciones mostró previsiones optimistas para este año, al calcular ganancias ajustadas por acción de 3,50 dólares, mientras que se espera sea de 3,05 dólares.



AT&T desea fusionarse con el grupo de medios Time Warner pero el Departamento de Justicia, que abrió una investigación sobre esa operación, podría oponerse. El presidente Donald Trump también expresó sus reservas.



La reforma fiscal impulsada por el presidente Donald Trump y aprobada por el Congreso a finales del año pasado bajó netamente la tasa de imposición de las empresas y puso en marcha medidas específicas para incitarles a llevar a Estados Unidos el dinero que permanece en el extranjero y a invertirlo.



Pero también obliga a las empresas a modificar su contabilidad, lo que se traduce a corto plazo en provisiones financieras para algunas de ellas.



• Nokia



La compañía finlandesa Nokia, especializada en infraestructuras para telecomunicaciones, amplificó sus pérdidas en 2017 pero obtuvo beneficios operativos que le permiten aumentar sus previsiones a medio plazo.



En 2017 Nokia registró una pérdida neta de 1.490 millones de euros, el doble que en 2016, provocada por los costes de explotación en un contexto de repliegue del mercado de infraestructuras de telecomunicaciones. La facturación también cayó un 2%, hasta 23.100 millones de euros.



Sin embargo Nokia volvió a tener resultados operativos positivos con un pequeño beneficio de explotación de 16 millones de euros.



Los inversores recibieron con optimismo esas cifras y las acciones subían casi un 3% en los primeros intercambios del jueves en la bolsa de Helsinki.



El resultado operativo es el doble que en 2016, gracias a la facturación de Nokia Technologies, la filial de patentes, que aumentó un 94% en 2017, hasta 1.100 millones de euros.



• UPS



United Parcel Service Inc, la mayor empresa de entrega de paquetes del mundo, informó el jueves que su ganancia trimestral se vio impulsada por un crecimiento en las entregas en Estados Unidos y el extranjero, y por la reforma fiscal que impulsó el presidente Donald Trump.



La empresa con sede en Atlanta reportó ganancias en el cuarto trimestre de 1.100 millones de dólares, o 1,27 dólares por acción, desde una pérdida de 239 millones de dólares, o 27 centavos por acción, en el mismo periodo del año anterior.



Ajustada por ítems extraordinarios, la ganancia por acción de UPS fue de 1,67 dólares. Analistas esperaban 1,66 dólares por papel. (Reporte de Eric M. Johnson en Seattle.



• BBVA



El reciente golpe sufrido por BBVA por el deterioro de su participación en Telefónica eclipsó la solidez de los resultados del banco español en el cuarto trimestre, el que estuvo marcado por el buen desempeño de los mercados de México y Turquía.



El segundo mayor banco de España registró entre octubre y diciembre un desplome del 90 por ciento en su ganancia en comparación con el mismo periodo del año anterior, debido a una abultada provisión por la pérdida de valor de su 5 por ciento del capital de Telefónica.



La utilidad del banco se situó en 70 millones de euros (86,8 millones de dólares), superando todas las expectativas de los analistas, que esperaban que registrara una pérdida en el trimestre de 139 millones de euros.



En el conjunto de 2017, la utilidad del banco se situó en 3.519 millones de euros, un 1,3 por ciento más que el año anterior, en unos resultados que mostraron la persistentes presiones en los márgenes del negocio crediticio en España.



Los analistas esperaban una utilidad anual de 3.310 millones de euros.



Sin tener en cuenta ítems extraordinarios como la provisión por 1.123 millones de euros por Telefónica, en el cuarto trimestre la entidad registró una ganancia de 1.192 millones de euros, frente a una previsión del mercado de 957 millones.



La ganancia neta de la filial mexicana, que supone en torno a un 40 por ciento de las utilidades del grupo, aumentó un 12,7 por ciento a 2.162 millones de euros en el año, con un incremento del margen de intereses del 9,5 por ciento. En el cuarto trimestre, la utilidad del negocio mexicano del banco aumentó un 6 por ciento en términos constantes de divisas, aunque las fluctuaciones de la moneda local limitaron el incremento de las ganancias al 1,3 por ciento en términos reales.



En Turquía, que representa un 15 por ciento de los beneficios del grupo, el resultado neto casi se duplicó en el último trimestre del año.



• Vodafone



La intensa competencia en España e Italia restó brillo a los resultados de Vodafone en el tercer trimestre, arrastrando las acciones del grupo británico, luego de una desaceleración de su tasa de crecimiento global.



Vodafone, el segundo mayor operador móvil del mundo por detrás de China Mobile, informó de un incremento del 1,1 por ciento en los ingresos orgánicos por servicio entre septiembre y diciembre, menos que el 1,7 por ciento de crecimiento en el primer semestre.



Los resultados también se vieron mermados por la debilidad en el mercado británico, donde ha cambiado el modo en que contabiliza el costo de los terminales. La ralentización en Italia se produce antes de que llegue un nuevo competidor, Iliad, durante este año.



Alemania, Sudáfrica, Turquía y Egipto continuaban siendo los mercados más brillantes.



Vodafone dijo que la competencia en España disminuyó desde finales de diciembre y que continúa en camino de conseguir su objetivo anual de un 10 por ciento de crecimiento en sus ganancias operativas.



"Ha sido un trimestre con mucha oferta. Especialmente Orange ha sido muy agresivo y especialmente nos ha atacado a nosotros", dijo el director financiero de Vodafone, Nick Read, sobre el mercado español, donde la empresa compite con Orange y Telefónica.



Los ingresos por servicio del grupo en el trimestre fueron de 10.190 millones de euros, prácticamente en línea con el consenso, según Jefferies.



• Bradesco



El Bradesco, segundo mayor banco privado de Brasil, informó que tuvo el año pasado un beneficio neto de 19.024 millones de reales (unos 5.984 millones de dólares), lo que supone un 11,1 % más con respecto a 2016.



La entidad financiera señaló que el 70,9 % de sus ganancias procedieron de las actividades financieras, mientras que el 29,1 % respondió por los seguros, planes de pensión privadas y capitalización, de acuerdo con el informe de resultado anual remitido al mercado financiero.



Bradescó indicó que los resultados fueron positivos por "la reducción del gasto de provisión para deudores dudosos; el incremento de los ingresos en la prestación de servicios", así como en la parte de "seguros, planes de pensiones y capitalización"; y también por la disminución del margen financiero, entre otros factores.



Por otro lado, el banco aclaró que en los resultados anuales están incluidos 4.365 millones de reales (unos 1.373 millones de dólares) de eventos extraordinarios.



El beneficio neto en el cuarto trimestre de 2017 fue de 4.862 millones de reales (unos 1.529 millones de dólares), que se traducen en un aumento del 10,9 % con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron ganancias por 4.385 millones de reales (unos 1.370 millones de dólares).



El valor de mercado de Bradesco saltó en diciembre de 2017 hasta los 200.521 millones de reales (unos 63.076 millones de dólares), un 24,7 % más en relación al mismo mes del año pasado.



Los activos totales del banco brasileño se mantuvieron prácticamente estables hasta los 1,298 billones de reales (unos 408.304 millones de dólares), lo que equivale a un leve crecimiento de 0,4 % en la misma comparación.



En cuanto al número de agencias bancarias, el Bradesco informó que el año pasado cerró 565 unidades en relación a 2016



• Microsoft



Microsoft Corp superó las estimaciones de ganancias de Wall Street ayudada por el crecimiento de su negocio de computación en nube, pero asumió un cargo extraordinario de 13.800 millones de dólares debido a la nueva ley tributaria de Estados Unidos.



El cargo tributario de Microsoft llevó a una pérdida neta de 6.300 millones de dólares, o 82 centavos por acción, en el trimestre terminado el 31 de diciembre, frente a una ganancia de 6.270 millones de dólares, u 80 centavos por acción en el mismo periodo del año previo.



Excluyendo ítems extraordinarios, la empresa ganó 96 centavos por acción, superando la estimación promedio de analistas de 86 centavos.



Los ingresos crecieron un 12 por ciento a 28.920 millones de dólares, por encima de las expectativas del mercado de 28.400 millones de dólares.



El trimestre fue el décimo consecutivo con un crecimiento de más de un 90 por ciento para las ventas de su producto insignia de computación en nube, Azure, que compite directamente con Amazon Web Services de Amazon.com Inc.



Los ingresos de lo que Microsoft llama su segmento de nube inteligente treparon un 15,3 por ciento a 7.800 millones de dólares en el segundo trimestre fiscal de la empresa, que incluye un crecimiento de un 98 por ciento de Azure. Analistas esperaban, en promedio, ventas por 7.510 millones de dólares, según Thomson Reuters I/B/E/S.



Amazon Web Services es el líder del mercado de computación en nube, valuado en 14.400 millones de dólares, con una participación de más de un 31,8 por ciento. Pero Azure ha estado creciendo con rapidez y ocupa el segundo lugar con un 13,9 por ciento, según las estimaciones del tercer trimestre de la firma de investigación Canalys.



• Blackstone



El fondo de inversión estadounidense Blackstone Group LP reportó un crecimiento de 5 por ciento interanual en su utilidad neta económica para el cuarto trimestre, a 850 millones de dólares.



La utilidad neta económica (ENI por su sigla en inglés) trimestral de Blackstone, el mayor gestor mundial de activos alternativos, fue de 71 centavos por acción. El pronóstico de analistas era de 67 centavos por papel, según Thomson Reuters I/B/E/S.



La ENI es una medida de la rentabilidad que toma en cuenta el valor de mercado de la cartera de inversión y es un indicador clave de las ganancias de los fondos privados de inversión en Estados Unidos.



La ganancia distribuible -el efectivo real disponible para pagar dividendos- escaló un 94 por ciento a 1.200 millones de dólares en el cuarto trimestre.



Los activos de Blackstone, con sede en Nueva York, sumaron 434.100 millones de dólares al cierre de 2017, cifra récord que se compara con los 387.000 millones del trimestre anterior.



• Daimler



La automotriz alemana Daimler anunció que cerró 2017 con una facturación récord y un aumento de sus beneficios del 23 por ciento, pese a que se vio envuelta el año pasado en escándalos relacionados con la manipulación de emisiones diésel y sospechas de haber pertenecido a un cártel automovilístico.



La empresa, fabricante de Mercedes-Benz, registró en 2017 una facturación de 164.300 millones de euros (unos 204.500 millones de dólares), lo que supuso un siete por ciento más que en 2016. Sus beneficios netos ascendieron a 10.500 millones de euros, un 23 por ciento más que en el ejercicio precedente.



• Time Warner



Time Warner Inc, que está en proceso de ser comprado por AT&T Inc, reportó ganancias e ingresos trimestrales mejores de lo esperado, impulsados por el éxito de su última película de superhéroes "Justice League".



Los ingresos de Warner Bros, que incluye el negocio de películas y es la unidad más grande de la compañía por ventas, subieron un 4,8 por ciento, a 4.050 millones de dólares. Analistas esperaban ingresos de 4.030 millones de dólares, según la firma de datos y análisis FactSet.



"Justice League", protagonizada por la actriz israelí Gal Gadot y el estadounidense Ben Affleck, ha recaudado más de 655,9 millones de dólares a nivel mundial desde el 28 de enero, según la firma de seguimiento Box Office Mojo.



Los ingresos provenientes del canal de televisión Home Box Office (HBO), que transmite la exitosa serie "Game of Thrones", aumentaron un 12,7 por ciento, a 1.680 millones de dólares, frente a los 1.650 millones de dólares esperados por analistas, según FactSet.



La ganancia de la compañía atribuible a los accionistas subió a 1.390 millones de dólares, o 1,75 centavos por acción, en el cuarto trimestre que finalizó el 31 de diciembre, debido principalmente a una ganancia de 1,06 dólar por acción relacionada a la reforma tributaria en Estados Unidos.



En el mismo trimestre del año anterior, la compañía ganó 293 millones de dólares, o 37 centavos por acción.



Los ingresos, en tanto, aumentaron un 9 por ciento, a 8.610 millones de dólares, superando la estimación promedio de analistas de 8.420 millones de dólares. (Reporte de Sonam Rai en Bangalore.