Lautaro Martínez confesó que lo rebotaron en Boca y San Lorenzo antes de llegar a Racing

La joya de Racing, Lautaro Martínez, confesó que a los 15 años no pasó la prueba en Boca y San Lorenzo. Hoy, el delantero se encuentra a un paso de ser vendido al Inter por 18 millones de euros.



Martínez, en diálogo con Radio Mitre, relevó que en Boca le dijeron que no estaba a la altura del club: "me dijeron que me faltaba potencia y velocidad".



Cambiando de tema, el atacante habló de las posibilidades que tiene de estar en el Mundial de Rusia: "Que me venga a ver Sampaoli es un orgullo para mí. Sería una locura pensar una dupla con Messi en la Selección. Primero me encantaría conocerlo, agradecerle el fútbol y como nos representa a nosotros".