Schiaretti prometió "una defensa irrestricta de lo que es de los cordobeses"

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, aseguró que su gestión siempre hará "una defensa irrestricta de lo que es de los cordobeses", al inaugurar el período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, y destacó "siempre" va a trabajar para "evitar las crisis y garantizar la gobernabilidad en la Argentina democrática".



Además, en su exposición, el mandatario provincial resaltó que el modelo de gestión que lleva adelante desde diciembre de 2015 en el distrito, plantea, en el plano institucional, tener una "correcta relación" con el Gobierno nacional.



"Es deber tener una buena relación entre las provincias y la Nación y trabajar en conjunto más allá de las diferencias políticas", enfatizó.



En este punto, dijo que esa posición debería ser "normal" en todas las jurisdicciones para -indicó- "trabajar juntos para resolver los problemas de la gente, más allá de las diferencias políticas que se dirimen en las elecciones".



"Sabemos que cada vez que hubo crisis de gobernabilidad, las consecuencias fueron el aumento de la pobreza y el sufrimiento de nuestro pueblo", remarcó Schiaretti al inaugurar el 140mo período de sesiones ordinarias de la Legislatura cordobesa, que es unicameral.



La asamblea legislativa comenzó poco después de las 9, presidida por el presidente de la Legislatura, Oscar González con la presencia de 65 legisladores.







Schiaretti sufrió una lipotimia que casi le provoca un desmayo en pleno discurso, aunque una vez repuesto aclaró que ese inconveniente no evitaría que cumpla con su "deber constitucional".



Ante el pleno de los legisladores cordobeses, el dirigente peronista brindaba su discurso para poner en funciones el año legislativo, pero en un momento de sus palabras se quedó inmóvil y tras unos segundos de silencio su cuerpo se inclinó hacia el estrado.



Al ver esa imagen, sus colaboradores se acercaron rápidamente y lo sostuvieron para evitar que se cayera.



Tras tomar agua, Schiaretti retomó su discurso: "Pido disculpas. No va a ser una simple lipotimia la que haga que no cumpla con mi deber constitucional".



El gobernador cordobés, de 68 años, recordó que sufrió un episodio similar "una vez en Morteros" pero que en esa ocasión el ministro de Educación provincial, Walter Grahovac, había pedido que le "dieran un vaso de Coca Cola, y listo".



La lipotimia es la pérdida repentina y pasajera del conocimiento que se produce por falta de riego sanguíneo en el cerebro.