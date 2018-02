Bancarios lanzaron un paro nacional para el 9, 19 y 20 de febrero en reclamo salarial

La Asociación Bancaria, gremio que conduce Sergio Palazzo, endureció su postura en el reclamo por incremento salarial para este año, que desde el Gobierno intentan encauzar en un topo de 15%, y anunció un paro nacional para el viernes de la semana que viene en rechazo a la oferta planteada por las cámaras empresarias.



"El viernes 9/2 paro Nacional bancario!!!. Insisten con el 9...paramos el 9!!!", enfatizó Palazzo en su cuenta en la red social Twitter. El sindicalista se refirió así al 9% de aumento que ofrecen las cámaras empresarias y que los trabajadores del sector rechazan.



Palazzo es uno de los sindicalistas que se muestra más duro con el Gobierno, con un fuerte rechazo a la reforma laboral y al intento oficial de que los aumentos en las paritarias no superen el 15%. Además, enfrenta la decisión de la gestión de María Eugenia Vidal por los cambios de su caja jubilatoria.



En declaraciones al canal C5N, Palazzo afirmó: "Dimos propuestas razonables y ellos ni siquiera las analizaron".



Tal como publicó Ámbito Financiero el pasado 3 de enero, el Gobierno busca con el sector bancario fijar los límites de la discusión salarial de este año para que los aumentos tengan un tope de 15% y no se aplique la cláusula gatillo . "El Gobierno presiona para que los banqueros no ofrezcan más", aseguró Palazzo.