Con las tarifas en el centro de la agenda, Aranguren se reunió con CAME

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) encabezada por su presidente Fabián Tarrío, se reunieron este jueves en la sede de la cartera energética.



El encuentro duró aproximadamente una hora y giró en torno a la suba de las tarifas eléctricas y al rol del Estado en el sector. En ese contexto, también se abordaron casos concretos de producciones electrodependientes como fruticultura, olivicultura y arroz.



Por lo pronto, desde la CAME plantearon mejorar la rentabilidad y competitividad del sector primario por lo que se mostraron a la espera de las definiciones de las Mesas de Competitividad multiministeriales donde participan todos los sectores de la cadena.



Tras el encuentro, el propio Tarrío adelantó que "esperamos definiciones de las Mesas de Competitividad y que la política orientada a recomponer la matriz energética impulse a los sectores productivos".



En lo que respecta a las tarifas eléctricas, desde la entidad empresarial indicaron que entre enero de 2016 y el mismo mes de 2018, las boletas de luz "subieron considerablemente".



En ese sentido, Raúl Robín, titular de Economías Regionales de CAME, señaló que "ningún otro indicador mostró un comportamiento similar durante la etapa de análisis". Teniendo en cuenta los próximos aumentos en materia de tarifa eléctrica, el ejecutivo comentó que desde la entidad "propusimos reemplazar el suministro de electricidad por el de gas en determinados sectores".