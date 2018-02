Caso María Cash: antropólogos que identificaron al "Che" irán a Bolivia para analizar restos

El Equipo Argentino de Antropología Forense -el mismo que identificó los restos de Ernesto "Che" Guevara- fue autorizado por el gobierno de Bolivia a ingresar a ese país para analizar el ADN del cráneo de una mujer que podría ser el de la joven María Cash, desaparecida desde el 2011, informó hoy el Ministerio de Gobierno boliviano.



La decisión fue confirmada por el ministro de Gobierno Interior de Bolivia, Carlos Romero, quien se refirió a este caso durante una rueda de prensa en La Paz, donde comentó que la Fiscalía dio la conformidad y la Cancillería del país fue requerida para supervisar los trámites correspondientes.



Normando Álvarez, embajador de Argentina en Bolivia, afirmó que los expertos argentinos se trasladarán a ese país para analizar los restos óseos encontrados cerca de la ciudad boliviana de Oruro y que podrían ser los de la joven argentina desaparecida en 2011, informó la agencia Efe.



El cráneo fue encontrado cuatro meses después de la desaparición de Cash al costado de una ruta a pocos kilómetros de la ciudad de Oruro y trasladado al Instituto de Patología Forense de La Paz, por no haber sido identificado, y clasificado como NN.



A principios del año pasado, una médica de Bolivia subió imágenes de estos restos óseos a una red de datos que comparten los integrantes de la Asociación de Odontólogos Forenses Latinoamericanos (AOFL) y un forense argentino de Entre Ríos advirtió que podría corresponder al de la joven argentina desaparecida.



"Cuando lo vi me llamaron la atención las características de los dientes, su tamaño y posición. Eran coincidentes con los de María Cash", aseguró a Télam Oscar Heit, especialista en odontología legal, integrante de la AOFL y perito del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.



Según dijo a esta agencia, si bien él no formó parte de la investigación del caso Cash, llamó su atención el lugar donde encontraron el cráneo -cercano a Rosario de la Frontera, Salta, el último lugar donde se supo de la joven- y el momento, a cuatro meses de la desaparición, en noviembre de 2011.



"Las características de los dientes son únicas en cada persona y, recordando el caso de María Cash, volví a ver sus fotografías en Internet y encontré similitudes", aseguró Heit.



Compartió entonces un informe con Pablo Medina, dentista forense salteño que cotejó en el pasado otros casos sospechados de ser restos de la joven argentina desaparecida, y ambos contactaron a su vez a los abogados de la familia y a la Justicia de Bolivia.



"Es una posibilidad que se trate de sus restos, pero como perito me veo obligado a compartir esta información, porque si no sería un ocultamiento", explicó el dentista forense.



Por su parte, Medina dijo hoy a Télam que será el estudio de ADN "lo que realmente dará las certezas" y detalló que fue en enero de 2017 cuando Heit lo contactó para comentarle sobre el hallazgo de un cráneo NN en Oruro.



"Como la causa por la desaparición de María Cash está radicada en el Juzgado Federal 2, de Salta, Heit me solicitó que me constituya ante el juzgado encargado de la investigación para aportar la información que con la que él contaba", afirmó.



Ante esto, en marzo de 2017 Medina se comunicó con el abogado en Salta de la familia Cash, Pedro García Castiella, a quien le acercó "todos los elementos proporcionados por el doctor Heit".



Luego, García Castiella le gestionó una citación ante el Juzgado Federal, en cuyo marco Medina presentó a la justicia "toda la documentación de las pericias desarrolladas por el doctor Heit", que llevan el nombre de Pericia de la Sonrisa.



"Se trata de un método pericial que suele utilizarse en algunos países para la identificación y comparación de ciertas características particulares de las piezas dentarias, relacionadas con el tamaño, la forma o la posición", explicó Medina.



La semana pasada García Castiella había confirmado que "se enviaron tres exhortos" a Bolivia para buscar una muestra genética "pero no hubo respuesta", por lo que pensaban en "formar una comisión y que viaje gente desde Argentina para tomarla".



El abogado contó que "el cráneo, que está completo, es lo único que encontraron" y que en Bolivia "se trabajó sobre la antropometría del rostro con una foto y dio también una certeza muy llamativa".



El Equipo Argentino de Antropología Forense colaboró en 1997 con especialistas de Cuba en la identificación en una fosa común de Bolivia de los restos del "Che" Guevara, el revolucionario cubano de origen argentino que murió en 1967 en suelo boliviano.



El grupo fue creado en 1984 para colaborar en la investigación de desaparecidos durante la dictadura en Argentina y desde entonces trabajó en esta labor en varios países con conflictos armados.