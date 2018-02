YouTube lanza una aplicación para ver videos aunque haya mala conexión

La aplicación YouTube Go, diseñada para poder ver videos en condiciones de escasa conectividad, estará disponible en más de 130 países, anunció hoy la plataforma digital en un comunicado de prensa.



YouTube Go es una versión del popular sitio de vídeos pensada para consumir pocos datos de internet, para usarse en lugares en los que la cobertura no es completamente satisfactoria, o para descargar clips que posteriormente se pueden disfrutar sin conexión.



Esta aplicación también permite controlar la cantidad de datos que un usuario destina a la hora de reproducir un vídeo.



YouTube Go comenzó sus pruebas en 2016 en la India, y desde entonces llegó a catorce países más, entre los que figuraban Indonesia, Nigeria y Tailandia.



Gracias a esta nueva extensión, YouTube Go estará disponible en otros países como México, Argentina, Colombia, Chile o Brasil, aunque la plataforma no detalló cuándo lo estará.