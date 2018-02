El colmo: policía baleó a su novia al llegar a comisaría cuando fue a denunciarlo por violencia de género

Un policía bonaerense baleó a su novia en la puerta de la Comisaría de la Mujer de la localidad bonaerense de Florencio Varela donde la chica había ido a denunciarlo por violencia de género y allí terminó baleado y detenido por otro efectivo que intervino cuando no quiso entregarse, informaron fuentes policiales.



Si bien trascendió hoy, el hecho ocurrió en la calle Sargento Cabral entre avenida Calchaqui y Camino General Belgrano, frente a la seccional de la Mujer de Florencio Varela.



Una joven de 19 años, cuya identidad no se dio a conocer, había llegado a la seccional con el objetivo de presentar una denuncia contra su pareja, el sargento Rubén Darío García, que presta servicio en la sección motorizada de la policía vial de Quilmes pero actualmente estaba afectado al Operativo Sol en General Lavalle.



A la seccional llegó García, quien franco de servicio y vestido de civil, con su arma reglamentaria, una pistola Taurus calibre 9 milímetros, le disparó e hirió en el muslo derecho a su pareja.



Un teniente de la misma Comisaría de la Mujer que vio todo lo sucedido, sacó su arma reglamentaria, le dio a García la voz de alto y como éste no depuso su actitud, en el lugar se produjo un intercambio de disparos en el que el policía que había baleado a su novia terminó herido con un roce de bala en un pie y pudo ser detenido.



La Auditoria de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense dispuso la desafectación del sargento García. El policía quedó aprehendido a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 descentralizada de Florencio Varela, en una causa caratulada como "resistencia a la autoridad, abuso de arma y lesiones".



• Si sos víctima de violencia de género comunicate con el 144, una línea gratuita que funciona en todo el país, las 24 horas, los 365 días del año.