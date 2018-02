Bancos afirman que paritaria contempla actualización por inflación

La convocatoria de La Bancaria a un paro de tres días recalentó la discusión paritaria del sector. Desde el gremio que conduce Sergio Palazzo lanzaron medidas de fuerza para los días 9, 19 y 20 de febrero porque "nos vienen chantajeando para imponer sólo un 9% de aumento, sin considerar la inflación pasada". Sin embargo, desde las entidades financieras desmintieron al gremio bancario al indicar que la oferta del 9% es "un adelanto" ya que el ofrecimiento es "inflación del año".



A través de un comunicado las Asociaciones de Bancos (ABA, ABE, ADEBA y ABAPPRA) consideraron "prioritario mantener el poder adquisitivo del salario de los empleados del sector" al tiempo que anticiparon que "cuando la inflación acumulada de 2018 supere ese 9%, los salarios se actualizarán mensualmente en función a la inflación mensual".



Vale recordar que el acuerdo del 2017 fijó un aumento salarial del 19,5% para los bancarios y la ejecución de una cláusula gatillo cuando la inflación acumulada superara ese nivel. Fuentes del mercado financiero sostuvieron que "eso sucedió y los bancos durante enero pagamos el diferencial correspondiente con lo cual el salario bancario se actualizó por inflación en 2017".



Por lo bajo, los bancos deslizaron que el malestar del sindicato de Palazzo se debe a una decisión del Ministerio de Trabajo de dar por vencida la vigencia del aporte solidario. Fuentes bancarias estiman que con esta medida unos $ 500 millones que antes iban a parar a las arcas del sindicato regresarán a los bolsillos de los bancarios que no están afiliados a La Bancaria.



Lo cierto es que los bancarios recalentaron la discusión paritaria con la convocatoria de un paro de tres días. La Bancaria denunció que el Gobierno y las entidades financieras pretenden "aniquilar el poder adquisitivo" del salario de los empleados del sector.



El vocero de La Bancaria, Eduardo Berrozpe, sostuvo que el sector pretende un incremento que "no sea menor al 24,8%" si no implica cláusula gatillo, aunque aclaró que sí esa herramienta fuera incluida, aceptaría un 19,5%.