¿Una pelea de vestuario acerca a Icardi al Real Madrid?

Otra vez lesionado, en supuesta pelea con algunos compañeros, en crisis de pareja y en medio de rumores de partida a Real Madrid, el capitán y goleador Mauro Icardi no estará presente en el partido de Inter ante Crotone, que abrirá el sábado la 23° fecha del Calcio.



Icardi, que lleva 18 goles como segundo anotador de la Liga italiana, sufrió una elongación y será reemplazado por el italo-brasileño Eder, un talismán para el equipo del DT Luciano Spalletti, pues Inter jamás perdió las cinco veces que él fue titular.



La baja cobró forma de alarma después de que el diario local Corriere della Sera publicó este viernes que el rosarino protagonizó una dura discusión en el vestuario con Ivan Perisic y Marcelo Brozovic, los dos atacantes de Inter, que marcha tercero, detrás de Napoli y Juventus.



La discusión, según la publicación, sucedió tras el último partido ante Spal, en el que Icardi lució molesto e intercambió gritos con Perisic en varios momentos del juego, lo que se prolongó en los vestuarios, con la inclusión de Brozovic, con quien Icardi tenía siempre buena relación.



"¿Problemas en el vestuario? No sé si es así de simple, pero puede ser", respondió Massimo Moratti, que fue presidente del club varios años, hasta que lo vendió al grupo chino Suning, que también está en la mira porque no reforzó al equipo en el reciente mercado invernal.



El supuesto incidente en el vestuario, afirma Corriere della Sera, "es el empujón definitivo" que podría llevar a Icardi a aceptar en junio una oferta de Real Madrid, que doblaría su sueldo actual de 5,5 millones de euros anuales, mientras que Inter aceptaría venderlo por 110 millones.



En medio de los rumores, aparece Mino Raiola, agente italiano que podría suceder a Wanda Nara, esposa y representante de Icardi, con el cual, sin embargo, parece en crisis, según versiones periodísticas.



Icardi tuvo siempre una relación con altibajos con los hinchas, pero su eventual partida sumaría nuevas críticas a Suning, que pareció dilapidar dinero cuando fichó meses atrás a Joao Mario y Gabigol, y que ahora apenas invirtió para sumar al santafesino Lisandro López y al hispano-brasileño Rafinha.



El holding Zhang Jindong factura 53 mil millones de euros, pero apenas invirtió 535 millones desde que compró el 68,55 por ciento de las acciones de Inter, que tuvo gran inicio de campeonato, pero decayó luego, aunque sigue en puestos de Champions, delante de Roma.



Las normas UEFA de Fair Play financiero obligaron a reducir gastos, afirma La Gazzetta dello Sport.