Camioneros ratificó la fecha de la movilización del 22-F

La controversia sobrevoló este viernes la organización de la marcha que el gremio de Camioneros anunció para el próximo 22 de febrero contra el ajuste y los despidos del Gobierno de Mauricio Macri, por su coincidencia con la Tragedia de Once. Sin embargo, Camioneros ratificó su realización con un comunicado, como habían adelantado fuentes del gremio a ámbito.com.



La fecha elegida por Hugo y Pablo Moyano coincide con el sexto aniversario de la Tragedia de Once, que dejó 51 muertos cuando el tren n° 3772 de la línea Sarmiento, identificado con la chapa 16, impactó contra la segunda plataforma de la estación a las 8.33 de la mañana.



Como todos los años, los familiares y sobrevivientes pedirán Justicia, en un acto en el andén de la estación por lo que -según trascendió- María Luján Rey, madre de una de una las víctimas del choque, Lucas Menghini Rey, habría mantenido contactos con Facundo Moyano, en un intento de cambiar la fecha de la marcha pautada por el sindicalismo.



"Febrero tiene varios días como para que justo marchen ese día. Lamentamos que no se hayan acordado que el 22 fue el día de la tragedia. Pero vemos bien que vayan a cambiar la fecha, es un buen gesto", sostuvo la referente de los familiares de Once, en diálogo con NA en la tarde de este viernes ante rumores de que la marcha podría cambiarse de día, lo que fue finalmente negado por Camioneros.



Según habían adelantado temprano a ámbito.com fuentes del gremio, la fecha de la movilización del 22 de febrero -a la que ya sumaron su apoyo La Bancaria de Sergio Palazzo, parte de la CGT, la CTA de Hugo Yasky y el Suteba de Roberto Baradel- "es inegociable".



"Después de ocho años, Camioneros no cobró el bono de fin de año. No sólo no sacaron ganancias, sino que además tampoco pagaron el bono. Esa calentura es muy fuerte en Camioneros y todos los afiliados, por eso no hay manera de dar marcha atrás", señalaron.



Posteriormente, un comunicado del gremio puso fin a las versiones que circularon por la tarde sobre un supuesto cambio de fecha, con la firma del propio Pablo Moyano.



"El Sindicato y la Federación de Choferes de Camioneros comunica que la movilización del próximo 22 de febrero sigue en pie y más firme que nunca, pese a algunos trascendidos periodísticos mal intencionados", comienza el texto.



"Siempre vamos a estar del lado de los trabajadores, marchamos a proteger todas y cada una de las fuentes de trabajo, ese es nuestro compromiso", continuó, en tanto anunció que el próximo miércoles 11 se realizará una reunión preparatoria con todas las organizaciones que se sumarán a la marcha en "rechazo a las reformas del Gobierno nacional", concluye.