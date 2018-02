El miembro del triunvirato de la CGT Héctor Daer afirmó que "este es un gobierno difícil, no es propenso a escuchar los reclamos", aunque aclaró que "tenemos en claro que los argentinos elegimos la democracia y este gobierno ganó las elecciones, aunque de todas formas tenemos que plantear nuestras objeciones".



Daer dijo que "hay quienes creen que es el momento de hacer tabla rasa con los sindicatos", y adjudicó esa intención a "quienes están detrás del Gobierno" y "lo corren por derecha".



Por otro lado, confirmó que "los gordos" de la central obrera no asistirán a la marcha que realizarán el moyanismo y aliados porque "es una marcha de camioneros".



"Nosotros somos solidarios con todas las organizaciones sindicales, pero acá está en debate la estrategia del movimiento obrero. La CGT no puede tener una estrategia parcial, sin tener clara la agenda. No podemos seguir las reacciones espasmódicas de nadie", explicó.



De todos modos, agregó que "la CGT no se puede partir, tenemos que priorizar la unidad ante todo. Si esta conducción no lo puede hacer porque no genera consenso, hay que hacer un congreso y nombrar una nueva conducción".