Lo Celso le puso el broche de oro a la goleada del PSG

El mediocampista rosarino Giovani Lo Celso selló este sábado la goleada del líder París Saint Germain sobre Lille por 3-0, como visitante, en un partido correspondiente a la 24ta. fecha de la Liga de Francia.



E ex volante rosarino de Rosario Central, que fue titular junto con Ángel Di María y Javier Pastore, marcó su gol -el segundo de la temporada-, a los 42 minutos del segundo tiempo.







Di María, que lleva seis tantos en lo que va del año, acumula 718 minutos y salió reemplazado a los 26 del complemento.



Además, el delantero brasileño Neymar (32m. ST) y el defensor español Yuri (46m. PT) anotaron los otros dos goles de los parisinos, respectivamente.



Por otro lado, el delantero Ezequiel Ponce (ex Newell's Old Boys) completó el equipo titular de Lille.



Con este resultado, París Saint Germain suma 62 unidades y se encamina a un nuevo título en la liga local, al tiempo que Lille continúa con 25 puntos, cerca de la zona de descenso.



Otros resultados: Amiens 0-Saint Ettiene 2, Montpellier 2-Angers 1, Niza (Walter Benítez) 0-Toulouse 1 y Racing de Estrasburgo 0-Bordeaux (Valentín Vada) 2.



Domingo: Rennes-Guingamp, a las 11; Caen-Nantes, a las 13; y Mónaco-Lyon, a las 17.



Lunes: Troyes-Dijon, a las 14.30.



Posiciones: PSG 62 puntos; Marsella 51; Lyon 48, Mónaco 47; Nantes 37; Niza y Montpellier 34; Bordeaux 32; Rennes 31; Guingamp y Saint Ettiene 29; Dijon 28; Estrasburgo y Caen 27; Toulouse 26; Amiens, Angers y Lille 25; Troyes 24; Metz 18.